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Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Зюйдтироль
Сампдория - Зюйдтироль: обзор матча 13 апреля 2024
Сампдория
13.04.2024, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 33 тур
0 : 1
Завершен
Зюйдтироль
49'
Ф. Тайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Зюйдтироль
Желтая карточка
Ф. Депаоли
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
A. Cagnano
Желтая карточка
Э. Педрола
86'
77'
Замена
M. Rover
️️️️
Ф. Тайт
73'
Желтая карточка
T. Arrigoni
65'
Желтая карточка
А. Масиелло
64'
Замена
Д. Петерс
️️️️
Я. Куртич
Замена
А. Альварес
️️️️
В. Верре
63'
Замена
Э. Педрола
️️️️
Э. Дарбо
63'
49'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тайт
Пас отдал
Р. Одогву
Замена
Ф. Борини
️️️️
М. Де Лука
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
29
Никола Мурру
(К)
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Фабиан Тайт
(К)
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
33
Francesco Conti
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
15
Jérémie Broh
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
3-4-2-1
1
Станкович
3
Баррека
15
Леони
87
Гиларди
29
Мурру
21
Йепес
5
Дарбо
30
Стоянович
23
Касами
26
Верре
9
Де Лука
4-3-2-1
1
5
Масиелло
32
55
24
Дави
6
27
Куртич
21
Тайт
79
Молина
17
Казираги
90
Одогву
5
Дарбо
17
Педрола
17
Педрола
5
Дарбо
26
Верре
9
Альварес
9
Альварес
26
Верре
9
Де Лука
16
Борини
16
Борини
9
Де Лука
21
Тайт
23
23
21
Тайт
27
Куртич
42
Петерс
42
Петерс
27
Куртич
Остались в запасе
Сампдория
Зюйдтироль
30
Никола Равалья
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
33
Francesco Conti
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
12
Giacomo Drago
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
27
Маттео Риччи
ОП
33
Francesco Conti
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Сампдория - Зюйдтироль
2
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
17
Офсайды
3
1
Количество передач
447
535
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Информация о матче
Главный судья:
Мария Соле Феррьери Капути
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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