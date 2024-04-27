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Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Зюйдтироль
Модена - Зюйдтироль: обзор матча 27 апреля 2024
Модена
27.04.2024, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 35 тур
1 : 0
Завершен
Зюйдтироль
67'
G. Zaro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Зюйдтироль
90'
+2
Желтая карточка
Р. Черво
86'
Желтая карточка
T. Arrigoni
84'
Замена
Р. Черво
️️️️
A. Mallamo
80'
Желтая карточка
M. Rover
Замена
S. Oukhadda
️️️️
А. Палумбо
80'
74'
Замена
Н. Раути
️️️️
Ф. Тайт
74'
Замена
M. Rover
️️️️
Д. Казираги
72'
Желтая карточка
Р. Одогву
ГОЛ! 1:0!
G. Zaro
Пас отдал
Т. Баттистелла
67'
Замена
C. Cauz
️️️️
N. Corrado
62'
61'
Замена
A. Cagnano
️️️️
С. Дави
Желтая карточка
А. Палумбо
54'
22'
Желтая карточка
С. Дави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К)
ЦЗ
91
Niccolò Corrado
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
8
Simone Santoro
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
21
Фабиан Тайт
(К)
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
22
Filippo Vandelli
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
94
Hamza El Kaouakibi
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
3-4-3
16
29
19
4
91
8
5
Палумбо
5
Баттистелла
32
Стриццоло
9
8
3-2-2-3
1
55
5
Масиелло
24
Дави
6
21
Тайт
79
Молина
17
Казираги
33
2
8
91
33
33
91
5
Палумбо
99
99
5
Палумбо
24
Дави
32
32
24
Дави
17
Казираги
23
23
17
Казираги
8
20
Черво
20
Черво
8
21
Тайт
7
Раути
7
Раути
21
Тайт
Остались в запасе
Модена
Зюйдтироль
90
Андреа Секулин
ВР
22
Filippo Vandelli
ВР
42
Lukas Mondele
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
12
Giacomo Drago
ВР
94
Hamza El Kaouakibi
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
22
Filippo Vandelli
ВР
42
Lukas Mondele
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
94
Hamza El Kaouakibi
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Модена - Зюйдтироль
1
5
Всего ударов по воротам
3
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
16
Количество передач
287
588
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
1
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Minelli, Italy
Стадион:
Альберто Бралья
Новости команд
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Модена
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