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Расписание матчей
Италия. Серия B
Циттаделла - Зюйдтироль
Циттаделла - Зюйдтироль: обзор матча 25 ноября 2023
Циттаделла
25.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 14 тур
2 : 1
Завершен
Зюйдтироль
24'
Л. Пандольфи
56'
Д. Казираги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циттаделла - Зюйдтироль
89'
Желтая карточка
А. Масиелло
83'
Замена
G. Lunetta
️️️️
J. Broh
83'
Замена
A. Cisco
️️️️
L. Ghiringhelli
Замена
Д. Фраре
️️️️
А. Данци
81'
79'
Желтая карточка
Ф. Тайт
76'
Желтая карточка
G. Poluzzi
Желтая карточка
Э. Бальдини
76'
Замена
Э. Бальдини
️️️️
Л. Пандольфи
70'
67'
Замена
Р. Одогву
️️️️
E. Pecorino
Замена
F. Amatucci
️️️️
Д. Каррьеро
63'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Казираги
Пас отдал
Ф. Тайт
Желтая карточка
Л. Пандольфи
55'
46'
Замена
Р. Черво
️️️️
Д. Петерс
46'
Замена
A. Cagnano
️️️️
С. Дави
36'
Желтая карточка
Д. Казираги
Желтая карточка
Л. Кариссони
33'
31'
Желтая карточка
Д. Петерс
ГОЛ! 1:0!
Л. Пандольфи
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
30
S. Negro
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
16
Алессио Вита
(К)
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симоне Дави
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
7
Gabriel Lunetta
ЦП
7
Никола Раути
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
3-1-3-3
13
Кастрати
30
2
Сальви
24
Кариссони
26
Паван
20
Каррьеро
27
Данци
16
Вита
19
45
7
Пандольфи
2-4-4
1
55
5
Масиелло
42
Петерс
21
Тайт
15
24
Дави
6
17
Казираги
31
33
27
Данци
15
Фраре
15
Фраре
27
Данци
20
Каррьеро
8
8
20
Каррьеро
7
Пандольфи
92
Бальдини
92
Бальдини
7
Пандольфи
24
Дави
32
32
24
Дави
6
26
26
6
15
7
7
15
42
Петерс
20
Черво
20
Черво
42
Петерс
31
90
Одогву
90
Одогву
31
Остались в запасе
Циттаделла
Зюйдтироль
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Циттаделла - Зюйдтироль
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Информация о матче
Главный судья:
Франческо Фурно
(Рим)
Стадион:
Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
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Зюйдтироль
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
2017.12.15 07:08
1
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
2017.12.15 00:50
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
2015.08.03 07:11
2
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
2017.12.15 07:08
1
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
2017.12.15 00:50
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
2015.08.03 07:11
2
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