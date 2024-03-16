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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Кремонезе
Зюйдтироль - Кремонезе: обзор матча 16 марта 2024
Зюйдтироль
16.03.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 30 тур
3 : 0
Завершен
Кремонезе
39'
Р. Одогву
49'
Р. Черво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Кремонезе
Замена
A. Cagnano
️️️️
С. Дави
90'
+2
88'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
М. Бьянкетти
77'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Л. Раванелли
77'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
М. Кода
Замена
H. El Kaouakibi
️️️️
Я. Куртич
64'
Замена
A. Mallamo
️️️️
Р. Черво
64'
62'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Ф. Васкес
62'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
С. Фаллетти
ГОЛ! 2:0!
Р. Черво
49'
ГОЛ! 1:0!
Р. Одогву
Пас отдал
Я. Куртич
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
17
Даниэле Казираги
(К)
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К)
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Сесар Фаллетти
АП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
94
Hamza El Kaouakibi
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
31
Guido Della Rovere
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
3-2-3-2
1
24
Дави
5
Масиелло
55
6
27
Куртич
20
Черво
17
Казираги
79
Молина
90
Одогву
2
4-2-3-1
99
Юнгдаль
60
Антов
13
Раванелли
15
Бьянкетти
17
Серникола
18
Пикель
4
Кастаньетти
98
Дзанимачча
20
Васкес
18
Фаллетти
9
Кода
24
Дави
32
32
24
Дави
27
Куртич
94
94
27
Куртич
20
Черво
8
8
20
Черво
20
Васкес
12
Куальята
12
Куальята
20
Васкес
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
24
Лочошвили
15
Бьянкетти
18
Фаллетти
74
Тсаджут
74
Тсаджут
18
Фаллетти
13
Раванелли
9
Чиофани
9
Чиофани
13
Раванелли
9
Кода
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
9
Кода
Остались в запасе
Зюйдтироль
Кремонезе
12
Giacomo Drago
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
21
Джанлука Саро
ВР
18
Паоло Гильоне
ПЗ
31
Guido Della Rovere
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
18
Паоло Гильоне
ПЗ
31
Guido Della Rovere
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Зюйдтироль - Кремонезе
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
7
Нарушения
7
10
Офсайды
3
3
Количество передач
326
493
Сейвы
2
1
Точность передач %
70
86
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
11
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Главный судья:
Davide Ghersini, Italy
Стадион:
Стадио Друсо
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