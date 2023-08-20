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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Специя
Зюйдтироль - Специя: обзор матча 20 августа 2023
Зюйдтироль
20.08.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия В, 1 тур
3 : 3
Завершен
Специя
32'
Д. Казираги (П)
50'
Д. Казираги (П)
90+3'
Р. Одогву
8'
Л. Моро
36'
А. Реца
62'
Л. Моро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Специя
ГОЛ! 3:3!
Р. Одогву
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Антонуччи
Желтая карточка
Р. Одогву
86'
Замена
E. Pecorino
️️️️
Д. Казираги
86'
83'
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Л. Моро
Желтая карточка
А. Масиелло
79'
Замена
A. Cisco
️️️️
M. Rover
77'
69'
Желтая карточка
Д. Николау
68'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
А. Реца
62'
ГОЛ! 2:3!
Л. Моро
Пас отдал
Р. Куда
58'
Замена
С. Бастони
️️️️
Л. Мюль
58'
Замена
Р. Куда
️️️️
Ш. Журковски
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Казираги
50'
46'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Т. Ципот
Желтая карточка
L. Ghiringhelli
45'
+3
36'
ГОЛ! 1:2!
А. Реца
Пас отдал
Д. Николау
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Казираги
32'
31'
Желтая карточка
Л. Мюль
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Моро
Пас отдал
Ф. Бандинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
24
Симоне Дави
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
22
Stefan Alex Dregan
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
15
Jérémie Broh
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-4-3
1
14
Куомо
5
Масиелло
55
24
Дави
21
Тайт
23
22
90
Одогву
17
Казираги
6
4-1-3-2
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
43
Николау
5
Мюль
13
Реца
94
Эспозито
11
Ципот
14
Журковски
23
Бандинелли
16
Антонуччи
9
Моро
23
26
26
23
17
Казираги
31
31
17
Казираги
11
Ципот
8
Экдаль
8
Экдаль
11
Ципот
14
Журковски
80
Куда
80
Куда
14
Журковски
13
Реца
29
Кассата
29
Кассата
13
Реца
5
Мюль
10
Бастони
10
Бастони
5
Мюль
9
Моро
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Моро
Остались в запасе
Зюйдтироль
Специя
12
Giacomo Drago
ВР
22
Stefan Alex Dregan
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
22
Stefan Alex Dregan
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
15
Jérémie Broh
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Зюйдтироль - Специя
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
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