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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Зюйдтироль
Катанцаро - Зюйдтироль: обзор матча 17 февраля 2024
Катанцаро
17.02.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 25 тур
2 : 2
Завершен
Зюйдтироль
31'
N. Brighenti
2'
Я. Куртич
59'
E. Pecorino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Зюйдтироль
Замена
D. Veroli
️️️️
Я. Петриччионе
84'
81'
Замена
Н. Раути
️️️️
Д. Казираги
Вторая желтая
N. Brighenti
80'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
П. Иеммелло
79'
Замена
А. Оливери
️️️️
M. Situm
78'
74'
Желтая карточка
T. Arrigoni
Замена
Т. Бьяши
️️️️
G. Ambrosino
68'
Замена
D. Sounas
️️️️
Л. Д'Андреа
67'
63'
Замена
J. Broh
️️️️
Я. Куртич
Желтая карточка
N. Brighenti
62'
59'
ГОЛ! 1:2!
E. Pecorino
Пас отдал
Ф. Тайт
52'
Желтая карточка
Я. Куртич
44'
Желтая карточка
F. Scaglia
Желтая карточка
Л. Д'Андреа
41'
ГОЛ! 1:1!
N. Brighenti
31'
2'
ГОЛ! 0:1!
Я. Куртич
Пас отдал
Д. Казираги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
4
Matias Antonini
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
14
Marco Pompetti
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
18
Mario Situm
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
(К)
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
21
Фабиан Тайт
(К)
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Андреа Оливери
ПВ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
19
Маттео Стоппа
ЦФ
Зюйдтироль
22
Jakob Tschöll
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
15
Jérémie Broh
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
3-1-1-2-3
1
23
4
14
Скогнамилло
10
Петриччионе
14
27
Вандепутте
16
Д'Андреа
70
9
Иеммелло
18
2-4-2-2
1
32
24
Дави
21
Тайт
27
Куртич
6
22
79
Молина
17
Казираги
31
2
10
Петриччионе
3
3
10
Петриччионе
18
14
Оливери
14
Оливери
18
9
Иеммелло
99
Доннарумма
99
Доннарумма
9
Иеммелло
16
Д'Андреа
24
24
16
Д'Андреа
70
14
Бьяши
14
Бьяши
70
27
Куртич
15
15
27
Куртич
17
Казираги
7
Раути
7
Раути
17
Казираги
Остались в запасе
Катанцаро
Зюйдтироль
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
20
Simone Pontisso
ЦП
8
L. Verna
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
19
Маттео Стоппа
ЦФ
22
Jakob Tschöll
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
20
Simone Pontisso
ЦП
8
L. Verna
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
19
Маттео Стоппа
ЦФ
Остались в запасе
22
Jakob Tschöll
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Катанцаро - Зюйдтироль
2
1
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
26
Количество передач
535
367
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Информация о матче
Главный судья:
Лука Зуфферли
(Удине)
Стадион:
Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
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