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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Катанцаро
Зюйдтироль - Катанцаро: обзор матча 07 октября 2023
Зюйдтироль
07.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 9 тур
0 : 1
Завершен
Катанцаро
43'
П. Иеммелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Катанцаро
90'
+3
Желтая карточка
М. Стоппа
Желтая карточка
N. Siega
90'
+1
Замена
K. Vinetot
️️️️
Д. Куомо
87'
85'
Замена
М. Стоппа
️️️️
Я. Вандепутте
79'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
Л. Крайнц
Замена
N. Siega
️️️️
С. Дави
75'
Замена
A. Cisco
️️️️
G. Lunetta
66'
62'
Замена
А. Оливери
️️️️
Э. Бриньола
62'
Замена
Л. Д'Андреа
️️️️
Т. Бьяши
Замена
E. Pecorino
️️️️
M. Rover
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
П. Иеммелло
Пас отдал
L. Verna
40'
Желтая карточка
N. Brighenti
37'
Желтая карточка
С. Скогнамилло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
24
Симоне Дави
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
7
Gabriel Lunetta
ЦП
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
8
L. Verna
ЦФ
27
Яри Вандепутте
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
7
Nicholas Siega
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
Катанцаро
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
3
Davide Veroli
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
24
D. Sounas
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
3-5-1-1
1
55
5
Масиелло
14
Куомо
21
Тайт
15
23
7
24
Дави
20
Черво
90
Одогву
3-2-5
1
23
32
Крайнц
14
Скогнамилло
77
Кацерис
8
Гьон
8
9
Иеммелло
14
Бьяши
17
Бриньола
27
Вандепутте
7
26
26
7
14
Куомо
5
5
14
Куомо
24
Дави
7
7
24
Дави
23
31
31
23
17
Бриньола
14
Оливери
14
Оливери
17
Бриньола
27
Вандепутте
19
Стоппа
19
Стоппа
27
Вандепутте
14
Бьяши
16
Д'Андреа
16
Д'Андреа
14
Бьяши
32
Крайнц
99
Доннарумма
99
Доннарумма
32
Крайнц
Остались в запасе
Зюйдтироль
Катанцаро
12
Giacomo Drago
ВР
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
3
Davide Veroli
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
24
D. Sounas
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Остались в запасе
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
3
Davide Veroli
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
24
D. Sounas
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Зюйдтироль - Катанцаро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
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