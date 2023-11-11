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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Пиза
Зюйдтироль - Пиза: обзор матча 11 ноября 2023
Зюйдтироль
11.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 13 тур
1 : 2
Завершен
Пиза
61'
E. Pecorino
45'
М. Валоти
50'
М. Валоти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Пиза
80'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
С. Морео
79'
Желтая карточка
Николас
79'
Желтая карточка
А. Калабрези
Замена
Р. Черво
️️️️
A. Cisco
77'
73'
Замена
А. Надь
️️️️
G. Piccinini
64'
Замена
А. Барберис
️️️️
М. Валоти
64'
Замена
А. Калабрези
️️️️
T. Esteves
ГОЛ! 1:2!
E. Pecorino
Пас отдал
С. Дави
61'
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Валоти
Пас отдал
G. Piccinini
46'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Л. Трамони
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Валоти
Пас отдал
Я. Млакар
42'
Желтая карточка
T. Esteves
40'
Желтая карточка
М. Марин
33'
Желтая карточка
G. Piccinini
Замена
Д. Куомо
️️️️
K. Vinetot
26'
21'
Желтая карточка
Л. Трамони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
26
Andrea Cisco
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симоне Дави
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Пиза
12
Николас
ВР
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
8
Мариуш Марин
(К)
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
21
Лисандру Трамони
ЦП
20
P. Beruatto
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
42
Дауда Петерс
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
4-3-3
1
26
5
5
Масиелло
55
24
Дави
21
Тайт
22
17
Казираги
90
Одогву
33
2-4-4
12
Николас
5
Канестрелли
6
Леверб
8
Марин
10
Валоти
21
Трамони
19
32
Морео
9
Млакар
36
20
5
14
Куомо
14
Куомо
5
26
20
Черво
20
Черво
26
19
33
Калабрези
33
Калабрези
19
10
Валоти
51
Барберис
51
Барберис
10
Валоти
36
6
Надь
6
Надь
36
21
Трамони
25
Вигнато
25
Вигнато
21
Трамони
32
Морео
92
Торрегросса
92
Торрегросса
32
Морео
Остались в запасе
Зюйдтироль
Пиза
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Статистика матча Зюйдтироль - Пиза
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Volpi, Italy
Стадион:
Стадио Друсо
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