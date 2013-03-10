Томислав Дуймович - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Томислав
|Фамилия
|Дуймович
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|188
|Вес
|85
|Имя
|Томислав
|Фамилия
|Дуймович
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|188
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия
|24
|0
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|18.05.2013
|59' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|10.05.2013
|1' -41'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|27.04.2013
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Мордовия (Саранск)
|81'
|20.04.2013
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|15.04.2013
|1' -90'
|Алания-Д (Владикавказ)
|3:1
|Мордовия (Саранск)
|08.04.2013
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:0
|Краснодар (Краснодар)
|44'
|30.03.2013
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Мордовия (Саранск)
|49'
|17.03.2013
|1' -79'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Мордовия (Саранск)
|10.03.2013
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|2:0
|Анжи (Махачкала)
|09.12.2012
|1' -52'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|03.12.2012
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|23.11.2012
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Мордовия (Саранск)
|61'
|18.11.2012
|83' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:3
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|10.11.2012
|1' -46'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|03.11.2012
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:3
|Рубин (Казань)
|27.10.2012
|1' -62'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Мордовия (Саранск)
|21.10.2012
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:2
|Динамо (Москва)
|21.09.2012
|83' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|6:1
|Мордовия (Саранск)
|17.09.2012
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|2:3
|Крылья Советов (Самара)
|36'
|31.08.2012
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|68'
|26.08.2012
|1' -62'
|Анжи (Махачкала)
|4:2
|Мордовия (Саранск)
|19.08.2012
|1' -59'
|Мордовия (Саранск)
|0:3
|ЦСКА (Москва)
|12.08.2012
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|03.08.2012
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|61'
|27.07.2012
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|Мордовия (Саранск)
|20.07.2012
|1' -83'
|Мордовия (Саранск)
|2:3
|Локомотив (Москва)