Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Томислав Дуймович - статистика

Завершил карьеру
26 февраля 1981 (45), Загреб
#19 | Полузащитник
188 см | 85 кг
Хорватия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мордовия
24
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Локомотив
2 : 1
26.05.2013
Мордовия
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Мордовия
1 : 1
18.05.2013
Ахмат
59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Рубин
2 : 1
10.05.2013
Мордовия
1' - 41'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Динамо
3 : 1
27.04.2013
Мордовия
1' - 90'
81'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Мордовия
1 : 3
20.04.2013
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Алания
3 : 1
15.04.2013
Мордовия
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Мордовия
0 : 0
08.04.2013
Краснодар
1' - 90'
44'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Крылья Советов
0 : 2
30.03.2013
Мордовия
1' - 90'
49'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Зенит
1 : 0
17.03.2013
Мордовия
1' - 79'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Мордовия
2 : 0
10.03.2013
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
ЦСКА
2 : 1
09.12.2012
Мордовия
1' - 52'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Мордовия
1 : 1
03.12.2012
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ростов
2 : 0
23.11.2012
Мордовия
1' - 90'
61'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Мордовия
0 : 3
18.11.2012
Кубань (ЛФЛ)
83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ахмат
2 : 1
10.11.2012
Мордовия
1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Мордовия
1 : 3
03.11.2012
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Спартак
2 : 0
27.10.2012
Мордовия
1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Мордовия
1 : 2
21.10.2012
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Краснодар
6 : 1
21.09.2012
Мордовия
83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Мордовия
2 : 3
17.09.2012
Крылья Советов
1' - 90'
36'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Мордовия
0 : 3
31.08.2012
Зенит
1' - 90'
68'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Анжи
4 : 2
26.08.2012
Мордовия
1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Мордовия
0 : 3
19.08.2012
ЦСКА
1' - 59'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
12.08.2012
Мордовия
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Мордовия
3 : 0
03.08.2012
Ростов
1' - 90'
61'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
27.07.2012
Мордовия
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Мордовия
2 : 3
20.07.2012
Локомотив
1' - 83'
Главные новости
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
9
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
4
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
4
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+