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    Томислав Дуймович - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Томислав
    Фамилия Дуймович
    Команда Сплит
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 1981 (42 года)
    Рост 188
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия 24 0 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 Был в запасе Локомотив (Москва) 2:1 Мордовия (Саранск)
    18.05.2013 59' -90' Мордовия (Саранск) 1:1 Ахмат (Грозный)
    10.05.2013 1' -41' Рубин (Казань) 2:1 Мордовия (Саранск)
    27.04.2013 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Мордовия (Саранск)
    81'
    20.04.2013 1' -90' Мордовия (Саранск) 1:3 Волга (Нижний Новгород)
    15.04.2013 1' -90' Алания-Д (Владикавказ) 3:1 Мордовия (Саранск)
    08.04.2013 1' -90' Мордовия (Саранск) 0:0 Краснодар (Краснодар)
    44'
    30.03.2013 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Мордовия (Саранск)
    49'
    17.03.2013 1' -79' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Мордовия (Саранск)
    10.03.2013 1' -90' Мордовия (Саранск) 2:0 Анжи (Махачкала)
    09.12.2012 1' -52' ЦСКА (Москва) 2:1 Мордовия (Саранск)
    03.12.2012 Был в запасе Мордовия (Саранск) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    23.11.2012 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Мордовия (Саранск)
    61'
    18.11.2012 83' -90' Мордовия (Саранск) 0:3 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    10.11.2012 1' -46' Ахмат (Грозный) 2:1 Мордовия (Саранск)
    03.11.2012 1' -90' Мордовия (Саранск) 1:3 Рубин (Казань)
    27.10.2012 1' -62' Спартак (Москва) 2:0 Мордовия (Саранск)
    21.10.2012 1' -90' Мордовия (Саранск) 1:2 Динамо (Москва)
    21.09.2012 83' -90' Краснодар (Краснодар) 6:1 Мордовия (Саранск)
    17.09.2012 1' -90' Мордовия (Саранск) 2:3 Крылья Советов (Самара)
    36'
    31.08.2012 1' -90' Мордовия (Саранск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    68'
    26.08.2012 1' -62' Анжи (Махачкала) 4:2 Мордовия (Саранск)
    19.08.2012 1' -59' Мордовия (Саранск) 0:3 ЦСКА (Москва)
    12.08.2012 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 Мордовия (Саранск)
    03.08.2012 1' -90' Мордовия (Саранск) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    61'
    27.07.2012 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 Мордовия (Саранск)
    20.07.2012 1' -83' Мордовия (Саранск) 2:3 Локомотив (Москва)
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