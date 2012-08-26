Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Мордовия
Анжи - Мордовия: обзор матча 26 августа 2012
Анжи
26.08.2012, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Мордовия
14'
Л. Траоре
41'
К. Агаларов
78'
С. Это'О
81'
С. Это'О
35'
Р. Мухаметшин
65'
М. Рогов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Мордовия
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Л. Траоре
86'
ГОЛ! 4:2!
С. Это'О
Пас отдал
Л. Траоре
81'
Желтая карточка
С. Это'О
80'
ГОЛ! 3:2!
С. Это'О
Пас отдал
М. Буссуфа
78'
77'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
Р. Мухаметшин
65'
ГОЛ! 2:2!
М. Рогов
62'
Замена
К. Панченко
️️️️
Т. Дуймович
58'
Замена
М. Рогов
️️️️
А. Бобер
Желтая карточка
Эвертон
47'
ГОЛ! 2:1!
К. Агаларов
41'
35'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
4
Павел Степанец
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
17
Далибор Волаш
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-3-2
30
Габулов
13
Тагирбеков
4
Эвертон
30
Карлос
7
Агаларов
8
Жусилей
27
Шатов
11
Буссуфа
16
Карсела-Гонсалес
90
Траоре
9
Это'О
4-2-3-1
1
Юрченко
4
Степанец
19
Осипов
3
Мулдаров
87
Симчевич
20
Алдонин
19
Дуймович
8
Бобер
40
Кулешов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
90
Траоре
90
Смолов
90
Смолов
90
Траоре
8
Бобер
31
Рогов
31
Рогов
8
Бобер
23
Мухаметшин
11
Концедалов
11
Концедалов
23
Мухаметшин
19
Дуймович
8
Панченко
8
Панченко
19
Дуймович
Остались в запасе
Анжи
Мордовия
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
17
Далибор Волаш
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Анжи - Мордовия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Мосякин Дмитрий (г. Москва) Гаврилин Максим (г. Владимир)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Анжи
Мордовия
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+