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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Мордовия
Динамо - Мордовия: обзор матча 27 апреля 2013
Динамо
27.04.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Мордовия
4'
А. Юсупов
23'
К. Кураньи
35'
К. Кураньи
27'
К. Панченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Мордовия
Замена
П. Соломатин
️️️️
Б. Джуджак
88'
Замена
С. Давыдов
️️️️
К. Кураньи
85'
81'
Желтая карточка
Т. Дуймович
Замена
А. Гатагов
️️️️
Я. Яншер
77'
75'
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Пазин
56'
Желтая карточка
А. Хубутия
53'
Замена
А. Иванов
️️️️
Д. Оприца
ГОЛ! 3:1!
К. Кураньи
Пас отдал
М. Ломич
35'
27'
ГОЛ! 2:1!
К. Панченко
Пас отдал
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 2:0!
К. Кураньи
Пас отдал
Я. Яншер
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
Пас отдал
Л. Фернандес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Антон Бобер
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
32
Даниэл Оприца
АП
23
Руслан Мухаметшин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
31
Павел Соломатин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-5-1
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
89
Яншер
4
Юсупов
41
Сапета
16
Нобоа
10
Джуджак
22
Кураньи
4-2-1-2-1
1
Юрченко
24
Шитов
19
Осипов
35
Хубутия
12
Божович
11
Пазин
19
Дуймович
8
Бобер
8
Панченко
32
Оприца
23
Мухаметшин
89
Яншер
9
Гатагов
9
Гатагов
89
Яншер
10
Джуджак
31
Соломатин
31
Соломатин
10
Джуджак
22
Кураньи
10
Давыдов
10
Давыдов
22
Кураньи
11
Пазин
93
Маркин
93
Маркин
11
Пазин
32
Оприца
88
Иванов
88
Иванов
32
Оприца
Остались в запасе
Динамо
Мордовия
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
Главный тренер
Дан Петреску
17
Далибор Волаш
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
Остались в запасе
17
Далибор Волаш
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Динамо - Мордовия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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