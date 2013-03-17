Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Мордовия
Зенит - Мордовия: обзор матча 17 марта 2013
Зенит
17.03.2013, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия
55'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Мордовия
Замена
С. Семак
️️️️
Р. Широков
90'
86'
Желтая карточка
И. Шитов
79'
Замена
Д. Волаш
️️️️
Т. Дуймович
64'
Замена
П. Степанец
️️️️
К. Панченко
61'
Вторая желтая
В. Божович
59'
Замена
Д. Оприца
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:0!
Халк
55'
Замена
В. Быстров
️️️️
Н. Ломбертс
46'
41'
Желтая карточка
В. Божович
Желтая карточка
А. Витсель
41'
Замена
Е. Бабурин
️️️️
Ю. Жевнов
11'
Травма
Ю. Жевнов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Евгений Алдонин
(К)
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Кирилл Панченко
АП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
32
Даниэл Оприца
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
17
Далибор Волаш
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Жевнов
15
Губочан
13
Нету
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
15
Широков
28
Витсель
20
Файзулин
7
Халк
11
Кержаков
4-4-1-1
1
Юрченко
24
Шитов
40
Перендиа
35
Хубутия
12
Божович
8
Бобер
20
Алдонин
19
Дуймович
9
Мухаметшин
8
Панченко
23
Мухаметшин
30
Жевнов
23
Бабурин
23
Бабурин
30
Жевнов
15
Широков
37
Семак
37
Семак
15
Широков
6
Ломбертс
34
Быстров
34
Быстров
6
Ломбертс
19
Дуймович
17
Волаш
17
Волаш
19
Дуймович
8
Панченко
4
Степанец
4
Степанец
8
Панченко
9
Мухаметшин
32
Оприца
32
Оприца
9
Мухаметшин
Остались в запасе
Зенит
Мордовия
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Зенит - Мордовия
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Мордовия
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
1
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
3
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
2
Малком: «Возможно, я ошибся, перейдя в «Зенит»
Вчера, 18:31
46
Месси отговаривал друга от трансфера в «Зенит»
Вчера, 18:09
17
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
1
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
3
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
2
Малком: «Возможно, я ошибся, перейдя в «Зенит»
Вчера, 18:31
46
Месси отговаривал друга от трансфера в «Зенит»
Вчера, 18:09
17
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+