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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Мордовия
ЦСКА - Мордовия: обзор матча 09 декабря 2012
ЦСКА
09.12.2012, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
14'
К. Хонда
71'
П. Мамаев
54'
А. Бобер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Мордовия
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
К. Хонда
90'
+4
88'
Замена
М. Маркин
️️️️
К. Панченко
Замена
Секу
️️️️
П. Мамаев
87'
Желтая карточка
Р. Эльм
84'
76'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
П. Мамаев
72'
ГОЛ! 2:1!
П. Мамаев
Пас отдал
К. Хонда
71'
66'
Желтая карточка
Ю. Кулешов
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Бобер
Пас отдал
Р. Мухаметшин
52'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Т. Дуймович
41'
Желтая карточка
Е. Осипов
ГОЛ! 1:0!
К. Хонда
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Павел Степанец
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Антон Бобер
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бибиков
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
6
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
20
Эльм
19
Вернблум
66
Дзагоев
3
Хонда
10
Мамаев
7
Муса
4-2-3-1
98
Абакумов
24
Шитов
3
Мулдаров
19
Осипов
4
Степанец
11
Пазин
19
Дуймович
88
Иванов
40
Кулешов
8
Бобер
8
Панченко
3
Хонда
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
3
Хонда
10
Мамаев
26
Секу
26
Секу
10
Мамаев
8
Панченко
93
Маркин
93
Маркин
8
Панченко
88
Иванов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
88
Иванов
19
Дуймович
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
19
Дуймович
Остались в запасе
ЦСКА
Мордовия
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Владимир Бибиков
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Владимир Бибиков
Статистика матча ЦСКА - Мордовия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Мосякин Дмитрий (г. Москва)
Назаров Владислав (г. Невинномысск)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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