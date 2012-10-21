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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Динамо
Мордовия - Динамо: обзор матча 21 октября 2012
Мордовия
21.10.2012, воскресенье, 17:45
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
60'
Р. Мухаметшин (П)
6'
А. Кокорин
63'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Динамо
90'
Замена
О. Баккал
️️️️
А. Кокорин
88'
Замена
А. Ропотан
️️️️
Я. Яншер
Замена
А. Бобер
️️️️
А. Иванов
80'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Е. Алдонин
80'
72'
Замена
И. Семшов
️️️️
К. Кураньи
Замена
К. Панченко
️️️️
М. Рогов
71'
70'
Травма
К. Кураньи
64'
Желтая карточка
М. Ломич
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Кокорин
Пас отдал
Б. Джуджак
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Мухаметшин
60'
59'
Желтая карточка
Я. Яншер
Желтая карточка
А. Иванов
41'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Сапета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
4-5-1
98
Абакумов
87
Симчевич
4
Степанец
3
Мулдаров
24
Шитов
31
Рогов
20
Алдонин
19
Дуймович
40
Кулешов
88
Иванов
23
Мухаметшин
4-4-2
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
10
Джуджак
41
Сапета
4
Юсупов
89
Яншер
9
Кокорин
22
Кураньи
20
Алдонин
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
20
Алдонин
88
Иванов
8
Бобер
8
Бобер
88
Иванов
31
Рогов
8
Панченко
8
Панченко
31
Рогов
89
Яншер
19
Ропотан
19
Ропотан
89
Яншер
9
Кокорин
17
Баккал
17
Баккал
9
Кокорин
22
Кураньи
20
Семшов
20
Семшов
22
Кураньи
Остались в запасе
Мордовия
Динамо
1
Денис Шебанов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Мордовия - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Максим Гаврилин (Владимир)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:30 (прямая)
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