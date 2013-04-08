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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Краснодар
Мордовия - Краснодар: обзор матча 08 апреля 2013
Мордовия
08.04.2013, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Краснодар
89'
Замена
Тейку
️️️️
М. Перейра
86'
Желтая карточка
В. Коман
79'
Замена
В. Коман
️️️️
Е. Шипицин
73'
Замена
Исаэль
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
А. Пазин
69'
54'
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
Т. Дуймович
44'
32'
Желтая карточка
Н. Марков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Антон Бобер
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
32
Даниэл Оприца
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
25
Евгений Шипицин
ОП
10
Маурисио Перейра
АП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
88
Исаэль
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
4-2-2-2
1
Юрченко
12
Божович
40
Перендиа
35
Хубутия
24
Шитов
11
Пазин
19
Дуймович
8
Бобер
32
Оприца
23
Мухаметшин
8
Панченко
3-3-2-1
1
Фильцов
20
Игнатьев
14
Мартынович
4
Тубич
13
Марков
25
Шипицин
33
Анджелкович
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
10
Перейра
4
Тейку
4
Тейку
10
Перейра
25
Шипицин
78
Коман
78
Коман
25
Шипицин
20
Игнатьев
88
Исаэль
88
Исаэль
20
Игнатьев
Остались в запасе
Мордовия
Краснодар
17
Далибор Волаш
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
1
Евгений Городов
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
17
Далибор Волаш
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Мордовия - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Андрей Малородов (Саратов)
Илья Барышников (Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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