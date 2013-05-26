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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Мордовия
Локомотив - Мордовия: обзор матча 26 мая 2013
Локомотив
26.05.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
16'
А. Самедов (П)
24'
Д. Н'Дойе
90'
А. Пазин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Мордовия
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Пазин
Замена
В. Обинна
️️️️
А. Миранчук
86'
72'
Желтая карточка
Е. Алдонин
66'
Замена
М. Маркин
️️️️
Р. Мухаметшин
62'
Замена
А. Бобер
️️️️
Д. Оприца
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
62'
46'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Иванов
Замена
Д. Глушаков
️️️️
М. Григорьев
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
А. Самедов
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Самедов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
32
Даниэл Оприца
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
90
Бурлак
4
Дюрица
29
Денисов
28
Тигорев
10
Григорьев
6
Торбинский
19
Самедов
59
Миранчук
14
Н'Дойе
4-1-3-2
1
Юрченко
24
Шитов
35
Хубутия
40
Перендиа
12
Божович
11
Пазин
88
Иванов
20
Алдонин
32
Оприца
8
Панченко
23
Мухаметшин
10
Григорьев
88
Глушаков
88
Глушаков
10
Григорьев
59
Миранчук
11
Обинна
11
Обинна
59
Миранчук
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
23
Мухаметшин
93
Маркин
93
Маркин
23
Мухаметшин
88
Иванов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
88
Иванов
32
Оприца
8
Бобер
8
Бобер
32
Оприца
Остались в запасе
Локомотив
Мордовия
18
Дарио Крешич
ВР
23
Дмитрий Тарасов
ОП
0
Альберто Сапатер
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
31
Максим Рогов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
23
Дмитрий Тарасов
ОП
0
Альберто Сапатер
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
31
Максим Рогов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Локомотив - Мордовия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Баскетбол" 13:10 (прямая)
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