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Крылья Советов - Мордовия
Крылья Советов - Мордовия: обзор матча 30 марта 2013
Крылья Советов
30.03.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Мордовия
28'
Д. Оприца
45'
Р. Мухаметшин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Мордовия
77'
Замена
Е. Осипов
️️️️
Д. Оприца
75'
Вторая желтая
П. Степанец
74'
Замена
Ю. Кулешов
️️️️
К. Панченко
Замена
И. Максимов
️️️️
Ш. Лахиялов
69'
62'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Бобер
61'
Желтая карточка
П. Степанец
Желтая карточка
Б. Телес
58'
Замена
Кабайеро
️️️️
С. Корниленко
53'
Желтая карточка
А. Елисеев
51'
49'
Желтая карточка
Т. Дуймович
Замена
А. Елисеев
️️️️
И. Таранов
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Р. Мухаметшин
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Оприца
Пас отдал
А. Бобер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
83
Стив
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
0
Иван Таранов
ОП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЛЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
22
Максим Будников
ПЗ
8
Антон Бобер
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
20
Евгений Алдонин
ОП
32
Даниэл Оприца
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
4-2-2-2
16
Веремко
6
Телес
83
Стив
13
Верховцов
4
Ангбва
5
Немов
0
Таранов
84
Воробьев
2
Горо
13
Лахиялов
12
Корниленко
4-2-2-2
1
Юрченко
22
Будников
35
Хубутия
40
Перендиа
4
Степанец
19
Дуймович
20
Алдонин
32
Оприца
8
Бобер
23
Мухаметшин
8
Панченко
0
Таранов
4
Елисеев
4
Елисеев
0
Таранов
13
Лахиялов
78
Максимов
78
Максимов
13
Лахиялов
12
Корниленко
9
Кабайеро
9
Кабайеро
12
Корниленко
32
Оприца
19
Осипов
19
Осипов
32
Оприца
8
Бобер
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
8
Бобер
8
Панченко
40
Кулешов
40
Кулешов
8
Панченко
Остались в запасе
Крылья Советов
Мордовия
1
Денис Вавилин
ВР
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
17
Далибор Волаш
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Остались в запасе
17
Далибор Волаш
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Крылья Советов - Мордовия
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Калугин Тихон (г. Москва)
Стипиди Алексей (г. Краснодар)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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