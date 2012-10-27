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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Мордовия
Спартак - Мордовия: обзор матча 27 октября 2012
Спартак
27.10.2012, суббота, 13:45
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Мордовия
42'
Х. Мануэль Хурадо
64'
Д. Билялетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Мордовия
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Д. Билялетдинов
84'
Замена
В. Обухов
️️️️
Ари
76'
73'
Замена
А. Бобер
️️️️
М. Рогов
Замена
Э. Эменике
️️️️
Джано
66'
65'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Ю. Кулешов
ГОЛ! 2:0!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
К. Чельстрем
64'
62'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
Т. Дуймович
56'
Желтая карточка
Е. Алдонин
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
ЛП
4
Ким Чельстрем
ОП
5
Кариока
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
20
Евгений Алдонин
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Мордовия
7
Алексей Шебанов
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-2-3-1
32
Ребров
23
Комбаров
2
Пареха
2
Инсаурральде
34
Макеев
4
Чельстрем
5
Кариока
7
Джано
14
Хурадо
14
Билялетдинов
39
Ари
4-2-3-1
98
Абакумов
19
Осипов
3
Мулдаров
4
Степанец
87
Симчевич
19
Дуймович
20
Алдонин
88
Иванов
40
Кулешов
31
Рогов
8
Панченко
14
Билялетдинов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
14
Билялетдинов
39
Ари
13
Обухов
13
Обухов
39
Ари
7
Джано
10
Эменике
10
Эменике
7
Джано
19
Дуймович
11
Концедалов
11
Концедалов
19
Дуймович
31
Рогов
8
Бобер
8
Бобер
31
Рогов
40
Кулешов
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
40
Кулешов
Остались в запасе
Спартак
Мордовия
31
Андрей Дикань
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
7
Алексей Шебанов
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
7
Алексей Шебанов
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Спартак - Мордовия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Данченко Валерий (г. Уфа) Назаров Владислав (г. Невинномысск)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:45 (прямая) "НТВ" 13:45 (прямая)
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