Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Мордовия
Амкар-Пермь - Мордовия: обзор матча 12 августа 2012
Амкар-Пермь
12.08.2012, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Мордовия
Замена
Н. Карелис
️️️️
А. Ребко
78'
76'
Замена
Д. Волаш
️️️️
Р. Мухаметшин
69'
Замена
М. Рогов
️️️️
А. Бобер
Желтая карточка
С. Нарубин
67'
Замена
П. Игнатович
️️️️
М. Якубко
57'
Замена
И. Пикущак
️️️️
С. Волков
54'
Желтая карточка
Д. Белоруков
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
1
Сергей Волков
ЛП
14
Константин Васильев
ОП
17
Алексей Ребко
ОП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ПЗ
8
Антон Бобер
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
20
Евгений Алдонин
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
9
Рустем Мухаметшин
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
32
Марко Блажич
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
17
Далибор Волаш
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-2-1-1
42
Нарубин
3
Мияилович
79
Черенчиков
21
Белоруков
14
Сираков
14
Васильев
17
Ребко
1
Волков
7
Пеев
18
Бурмистров
26
Якубко
4-2-3-1
1
Юрченко
4
Степанец
3
Мулдаров
19
Осипов
87
Симчевич
19
Дуймович
20
Алдонин
9
Мухаметшин
40
Кулешов
8
Бобер
23
Мухаметшин
26
Якубко
29
Игнатович
29
Игнатович
26
Якубко
1
Волков
10
Пикущак
10
Пикущак
1
Волков
17
Ребко
80
Карелис
80
Карелис
17
Ребко
23
Мухаметшин
17
Волаш
17
Волаш
23
Мухаметшин
8
Бобер
31
Рогов
31
Рогов
8
Бобер
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Мордовия
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
32
Марко Блажич
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Николай Трубачев
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
32
Марко Блажич
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Амкар-Пермь - Мордовия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кобзев Антон (г. Москва)
Назаров Владислав (г. Невинномысск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:45 (прямая)
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Мордовия
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+