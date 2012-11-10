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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Мордовия
Ахмат - Мордовия: обзор матча 10 ноября 2012
Ахмат
10.11.2012, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
12'
Ж. Лежар
66'
Аилтон
90+1'
Р. Мухаметшин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Мордовия
Замена
А. Павленко
️️️️
О. Иванов
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
Р. Мухаметшин
89'
Желтая карточка
Е. Алдонин
76'
Замена
М. Терентьев
️️️️
А. Иванов
ГОЛ! 2:0!
Аилтон
Пас отдал
Благо
66'
64'
Замена
Е. Алдонин
️️️️
Р. Концедалов
Замена
М. Коморовски
️️️️
М. Йиранек
64'
61'
Желтая карточка
А. Мулдаров
Замена
М. Митришев
️️️️
Ж. Лежар
57'
48'
Желтая карточка
Ю. Кулешов
46'
Замена
К. Панченко
️️️️
Т. Дуймович
ГОЛ! 1:0!
Ж. Лежар
Пас отдал
И. Лебеденко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
30
Жонатан Лежар
ЛВ
21
Адилсон
ОП
40
Благо
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
24
Игорь Шитов
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
25
Йиранек
5
Феррейра
40
Уциев
21
Адилсон
40
Благо
19
Иванов
30
Лежар
9
Аилтон
10
Лебеденко
4-2-3-1
1
Юрченко
4
Степанец
3
Мулдаров
19
Осипов
24
Шитов
40
Кулешов
19
Дуймович
88
Иванов
11
Концедалов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
25
Йиранек
24
Коморовски
24
Коморовски
25
Йиранек
19
Иванов
8
Павленко
8
Павленко
19
Иванов
30
Лежар
95
Митришев
95
Митришев
30
Лежар
88
Иванов
37
Терентьев
37
Терентьев
88
Иванов
11
Концедалов
20
Алдонин
20
Алдонин
11
Концедалов
19
Дуймович
8
Панченко
8
Панченко
19
Дуймович
Остались в запасе
Ахмат
Мордовия
12
Арби Межиев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Ахмат - Мордовия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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