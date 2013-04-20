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Расписание матчей
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Мордовия - Волга
Мордовия - Волга: обзор матча 20 апреля 2013
Мордовия
20.04.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Волга
40'
Р. Мухаметшин
79'
А. Сапогов (П)
82'
А. Белозеров
86'
А. Саркисов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Волга
86'
ГОЛ! 1:3!
А. Саркисов
Замена
Д. Волаш
️️️️
А. Пазин
84'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Белозеров
80'
Замена
А. Харитонов
️️️️
М. Дворнекович
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Сапогов
Замена
Ю. Кулешов
️️️️
К. Панченко
77'
65'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
А. Каряка
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Д. Оприца
58'
46'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Путило
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
И. Шитов
40'
Желтая карточка
А. Пазин
35'
10'
Желтая карточка
М. Дворнекович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Антон Бобер
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
32
Даниэл Оприца
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
37
Виталий Бордиян
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
0
Матия Дворнекович
ЛП
3
Николай Зайцев
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Юрченко
12
Божович
19
Осипов
35
Хубутия
24
Шитов
11
Пазин
19
Дуймович
8
Бобер
32
Оприца
8
Панченко
23
Мухаметшин
4-1-4-1
41
Кержаков
6
Полянин
63
Белозеров
4
Булгару
37
Бордиян
3
Зайцев
20
Аджинджал
5
Каряка
14
Путило
0
Дворнекович
7
Сапогов
11
Пазин
17
Волаш
17
Волаш
11
Пазин
32
Оприца
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
32
Оприца
8
Панченко
40
Кулешов
40
Кулешов
8
Панченко
0
Дворнекович
83
Харитонов
83
Харитонов
0
Дворнекович
5
Каряка
13
Кудряшов
13
Кудряшов
5
Каряка
14
Путило
11
Саркисов
11
Саркисов
14
Путило
Остались в запасе
Мордовия
Волга
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Мордовия - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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