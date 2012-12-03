Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Амкар-Пермь
Мордовия - Амкар-Пермь: обзор матча 03 декабря 2012
Мордовия
03.12.2012, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
84'
К. Панченко
8'
И. Пикущак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Амкар-Пермь
90'
+3
Желтая карточка
П. Игнатович
ГОЛ! 1:1!
К. Панченко
Пас отдал
Р. Мухаметшин
84'
Замена
М. Маркин
️️️️
И. Шитов
83'
Замена
А. Пазин
️️️️
Е. Алдонин
81'
73'
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
К. Васильев
Желтая карточка
А. Бобер
67'
62'
Замена
П. Игнатович
️️️️
И. Пикущак
59'
Желтая карточка
А. Попов
Желтая карточка
Е. Алдонин
58'
58'
Замена
В. Гришин
️️️️
М. Брезнаник
Замена
А. Бобер
️️️️
Р. Мухаметшин
57'
56'
Желтая карточка
М. Брезнаник
Желтая карточка
И. Шитов
53'
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Пикущак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Павел Степанец
ЛЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Михал Брезнаник
ЛП
13
Митар Новакович
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
11
Александр Строков
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
19
Томислав Дуймович
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
28
Виталий Гришин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
4-4-2
98
Абакумов
4
Степанец
22
Будников
19
Осипов
24
Шитов
9
Мухаметшин
40
Кулешов
20
Алдонин
88
Иванов
8
Панченко
23
Мухаметшин
4-1-4-1
42
Нарубин
14
Сираков
24
Попов
79
Черенчиков
3
Мияилович
13
Новакович
7
Пеев
14
Васильев
18
Коломейцев
32
Брезнаник
10
Пикущак
24
Шитов
93
Маркин
93
Маркин
24
Шитов
20
Алдонин
11
Пазин
11
Пазин
20
Алдонин
9
Мухаметшин
8
Бобер
8
Бобер
9
Мухаметшин
32
Брезнаник
28
Гришин
28
Гришин
32
Брезнаник
10
Пикущак
29
Игнатович
29
Игнатович
10
Пикущак
14
Васильев
32
Нийхолт
32
Нийхолт
14
Васильев
Остались в запасе
Мордовия
Амкар-Пермь
11
Александр Строков
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
19
Томислав Дуймович
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
1
Роман Герус
ВР
27
Вадим Гаглоев
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Остались в запасе
11
Александр Строков
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
19
Томислав Дуймович
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
27
Вадим Гаглоев
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча Мордовия - Амкар-Пермь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
Новости команд
Все
Мордовия
Амкар-Пермь
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+