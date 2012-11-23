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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Мордовия
Ростов - Мордовия: обзор матча 23 ноября 2012
Ростов
23.11.2012, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Мордовия
43'
В. Дьяков (П)
82'
Д. Кириченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Мордовия
Желтая карточка
Д. Блатняк
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Кириченко
Пас отдал
Э. Чеснаускис
82'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Калачев
81'
79'
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Мухаметшин
76'
Замена
А. Симчевич
️️️️
Р. Мухаметшин
75'
Красная карточка
Р. Концедалов
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Е. Стариков
71'
61'
Желтая карточка
Т. Дуймович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Дьяков
43'
Замена
Н. Заболотный
️️️️
С. Плетикоса
31'
Травма
С. Плетикоса
29'
15'
Желтая карточка
А. Мулдаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
19
Драган Блатняк
ОП
2
Тимофей Калачев
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Роман Концедалов
ОП
20
Евгений Алдонин
ОП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
8
Антон Бобер
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-2-2
1
Плетикоса
3
Гетигежев
0
Дьяков
19
Салата
4
Ангбва
7
Шешуков
19
Блатняк
88
Чеснаускис
2
Калачев
87
Стариков
16
Голенда
4-2-3-1
1
Юрченко
24
Шитов
3
Мулдаров
40
Кулешов
4
Степанец
11
Концедалов
20
Алдонин
88
Иванов
19
Дуймович
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
1
Плетикоса
12
Заболотный
12
Заболотный
1
Плетикоса
2
Калачев
7
Полоз
7
Полоз
2
Калачев
87
Стариков
10
Кириченко
10
Кириченко
87
Стариков
9
Мухаметшин
87
Симчевич
87
Симчевич
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
8
Панченко
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Ростов
Мордовия
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
11
Александр Строков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
Остались в запасе
11
Александр Строков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Ростов - Мордовия
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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