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Мордовия - Крылья Советов
Мордовия - Крылья Советов: обзор матча 17 сентября 2012
Мордовия
17.09.2012, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Крылья Советов
30'
Е. Осипов
60'
А. Бобер (П)
26'
А. Епуряну
82'
П. Немов
90+1'
Р. Григорян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Крылья Советов
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Р. Григорян
Пас отдал
Кабайеро
Замена
М. Рогов
️️️️
А. Бобер
88'
82'
ГОЛ! 2:2!
П. Немов
Пас отдал
Кабайеро
74'
Замена
Р. Григорян
️️️️
В. Свежов
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Мухаметшин
67'
60'
Желтая карточка
А. Епуряну
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Бобер
60'
59'
Желтая карточка
С. Веремко
46'
Замена
А. Концедалов
️️️️
Д. Верховцов
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Иванов
46'
36'
Желтая карточка
Кабайеро
Желтая карточка
Т. Дуймович
36'
Желтая карточка
Е. Осипов
33'
31'
Замена
В. Свежов
️️️️
Е. Баляйкин
ГОЛ! 1:1!
Е. Осипов
Пас отдал
Е. Алдонин
30'
28'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Епуряну
Пас отдал
Себайос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Антон Бобер
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
83
Стив
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Бруно Телес
ПЗ
5
Петр Немов
ЛП
10
Себайос
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-5-1
98
Абакумов
87
Симчевич
19
Осипов
3
Мулдаров
24
Шитов
8
Бобер
40
Кулешов
19
Дуймович
20
Алдонин
88
Иванов
23
Мухаметшин
3-2-3-2
16
Веремко
98
Петров
24
Епуряну
13
Верховцов
6
Телес
83
Стив
32
Баляйкин
10
Себайос
5
Немов
9
Кабайеро
12
Корниленко
88
Иванов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
88
Иванов
8
Бобер
31
Рогов
31
Рогов
8
Бобер
23
Мухаметшин
8
Панченко
8
Панченко
23
Мухаметшин
13
Верховцов
25
Концедалов
25
Концедалов
13
Верховцов
32
Баляйкин
6
Свежов
6
Свежов
32
Баляйкин
Свежов
28
Григорян
28
Григорян
Свежов
Остались в запасе
Мордовия
Крылья Советов
1
Денис Шебанов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
1
Денис Вавилин
ВР
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Мордовия - Крылья Советов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Чельцов Дмитрий Вячеславович (г. Москва)
Ширяев Алексей Геннадьевич (г. Ставрополь)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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