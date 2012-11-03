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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Рубин
Мордовия - Рубин: обзор матча 03 ноября 2012
Мордовия
03.11.2012, суббота, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Рубин
48'
К. Панченко
10'
В. Дядюн
75'
В. Дядюн
90'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Рубин
90'
+1
Замена
С. Давыдов
️️️️
Х. Саломон Рондон
90'
ГОЛ! 1:3!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Касаев
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
89'
Желтая карточка
А. Мулдаров
84'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Ю. Кулешов
81'
Желтая карточка
А. Симчевич
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
В. Дядюн
Пас отдал
К. Ансальди
Желтая карточка
Е. Алдонин
72'
65'
Замена
П. Быстров
️️️️
Г. Торе
ГОЛ! 1:1!
К. Панченко
Пас отдал
П. Степанец
48'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
М. Рогов
46'
Замена
Д. Юрченко
️️️️
Д. Абакумов
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Дядюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
4
Павел Степанец
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
17
Виталий Калешин
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
30
Гекхан Торе
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-2-3-1
98
Абакумов
87
Симчевич
19
Осипов
3
Мулдаров
4
Степанец
20
Алдонин
19
Дуймович
31
Рогов
40
Кулешов
88
Иванов
8
Панченко
4-2-2-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
17
Калешин
76
Шаронов
14
Ансальди
6
Орбаис
10
Натхо
30
Торе
11
Касаев
17
Дядюн
23
Рондон
98
Абакумов
1
Юрченко
1
Юрченко
98
Абакумов
31
Рогов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
31
Рогов
40
Кулешов
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
40
Кулешов
30
Торе
0
Быстров
0
Быстров
30
Торе
23
Рондон
10
Давыдов
10
Давыдов
23
Рондон
Остались в запасе
Мордовия
Рубин
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Мордовия - Рубин
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 17:45 (прямая)
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