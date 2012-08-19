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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - ЦСКА
Мордовия - ЦСКА: обзор матча 19 августа 2012
Мордовия
19.08.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
30'
З. Тошич
41'
А. Дзагоев
56'
А. Цауня
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - ЦСКА
84'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
А. Цауня
82'
Желтая карточка
Р. Эльм
78'
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
М. Рогов
76'
Замена
Д. Волаш
️️️️
Р. Мухаметшин
74'
72'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
К. Хонда
Замена
А. Бобер
️️️️
Р. Мухаметшин
65'
Замена
К. Панченко
️️️️
Т. Дуймович
59'
56'
ГОЛ! 0:3!
А. Цауня
Пас отдал
А. Дзагоев
53'
Желтая карточка
А. Муса
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзагоев
Пас отдал
Р. Эльм
30'
ГОЛ! 0:1!
З. Тошич
Пас отдал
К. Хонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
9
Рустем Мухаметшин
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
18
Зоран Тошич
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
4-2-3-1
1
Юрченко
87
Симчевич
3
Мулдаров
19
Осипов
4
Степанец
20
Алдонин
19
Дуймович
31
Рогов
40
Кулешов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
20
Эльм
18
Тошич
66
Дзагоев
3
Хонда
19
Цауня
7
Муса
23
Мухаметшин
17
Волаш
17
Волаш
23
Мухаметшин
9
Мухаметшин
8
Бобер
8
Бобер
9
Мухаметшин
19
Дуймович
8
Панченко
8
Панченко
19
Дуймович
3
Хонда
11
Гонсалес
11
Гонсалес
3
Хонда
19
Цауня
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
19
Цауня
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
Остались в запасе
Мордовия
ЦСКА
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Мордовия - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Голубев Николай Борисович (г. Санкт-Петербург) Демешко Игорь Андреевич (г. Химки)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 18:15 (прямая)
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