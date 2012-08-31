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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Зенит
Мордовия - Зенит: обзор матча 31 августа 2012
Мордовия
31.08.2012, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
26'
К. Зырянов
55'
А. Кержаков
63'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Зенит
Желтая карточка
М. Маркин
89'
88'
Замена
М. Лумб
️️️️
Д. Кришито
Замена
М. Будников
️️️️
А. Симчевич
84'
80'
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
79'
Желтая карточка
В. Файзулин
Замена
М. Маркин
️️️️
Р. Мухаметшин
75'
73'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
Т. Дуймович
68'
Замена
А. Бобер
️️️️
К. Панченко
63'
63'
ГОЛ! 0:3!
А. Кержаков
Пас отдал
Р. Широков
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Кержаков
Желтая карточка
Е. Осипов
52'
45'
Желтая карточка
Т. Губочан
Желтая карточка
А. Симчевич
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Зырянов
Пас отдал
В. Быстров
17'
Желтая карточка
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
4
Павел Степанец
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
40
Юрий Кулешов
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
9
Рустем Мухаметшин
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
17
Далибор Волаш
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-2-2-2
1
Юрченко
87
Симчевич
19
Осипов
3
Мулдаров
4
Степанец
40
Кулешов
19
Дуймович
31
Рогов
9
Мухаметшин
8
Панченко
23
Мухаметшин
4-5-1
30
Жевнов
22
Анюков
4
Кришито
15
Губочан
6
Ломбертс
34
Быстров
27
Денисов
18
Зырянов
15
Широков
20
Файзулин
11
Кержаков
9
Мухаметшин
93
Маркин
93
Маркин
9
Мухаметшин
87
Симчевич
22
Будников
22
Будников
87
Симчевич
8
Панченко
8
Бобер
8
Бобер
8
Панченко
4
Кришито
12
Лумб
12
Лумб
4
Кришито
11
Кержаков
99
Канунников
99
Канунников
11
Кержаков
34
Быстров
19
Джорджевич
19
Джорджевич
34
Быстров
Остались в запасе
Мордовия
Зенит
17
Далибор Волаш
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
17
Далибор Волаш
ЦФ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Мордовия - Зенит
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дроздов Виталий (г. Москва) Ерёмин Николай (г. Москва)
Стадион:
Старт
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