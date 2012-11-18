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Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
Мордовия - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 18 ноября 2012
Мордовия
18.11.2012, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
18'
П. Степанец (АГ)
28'
И. Бальде
49'
А. Озбилиз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
Замена
А. Бобер
️️️️
А. Иванов
89'
Желтая карточка
И. Шитов
88'
Пенальти не реализован!
К. Панченко
87'
Замена
Т. Дуймович
️️️️
Ю. Кулешов
83'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
М. Рогов
80'
79'
Замена
Г. Букур
️️️️
И. Бальде
74'
Замена
И. Попов
️️️️
М. Пиццелли
60'
Замена
Д. Цораев
️️️️
А. Озбилиз
49'
ГОЛ! 0:3!
А. Озбилиз
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
37'
28'
ГОЛ! 0:2!
И. Бальде
Пас отдал
А. Деальберт
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Степанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
(К)
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
40
Юрий Кулешов
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
(К)
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
23
Арас Озбилиз
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
19
Томислав Дуймович
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
4-2-2-1-1
98
Абакумов
87
Симчевич
3
Мулдаров
4
Степанец
24
Шитов
20
Алдонин
40
Кулешов
31
Рогов
88
Иванов
8
Панченко
23
Мухаметшин
4-2-1-2-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Деальберт
5
Армаш
5
Лоло
8
Тлисов
10
Фидлер
9
Пиццелли
23
Озбилиз
11
Ионов
6
Бальде
31
Рогов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
31
Рогов
40
Кулешов
19
Дуймович
19
Дуймович
40
Кулешов
88
Иванов
8
Бобер
8
Бобер
88
Иванов
6
Бальде
11
Букур
11
Букур
6
Бальде
9
Пиццелли
71
Попов
71
Попов
9
Пиццелли
23
Озбилиз
6
Цораев
6
Цораев
23
Озбилиз
Остались в запасе
Мордовия
Кубань (ЛФЛ)
1
Давид Юрченко
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Ильдар Зарипов (Ленинградская область)
Андрей Глот (Ярославль)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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