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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Анжи
Мордовия - Анжи: обзор матча 10 марта 2013
Мордовия
10.03.2013, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
3'
М. Перендиа
72'
Р. Мухаметшин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Анжи
Замена
Д. Волаш
️️️️
А. Бобер
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Л. Траоре
75'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Л. Диарра
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
А. Бобер
72'
Замена
Ю. Кулешов
️️️️
К. Панченко
68'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Д. Оприца
66'
46'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
О. Шатов
46'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
М. Буссуфа
38'
Желтая карточка
М. Буссуфа
30'
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ! 1:0!
М. Перендиа
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
32
Даниэл Оприца
ЛП
20
Евгений Алдонин
(К)
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Кирилл Панченко
АП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
8
Жусилей
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
17
Далибор Волаш
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-4-1-1
1
Юрченко
12
Божович
40
Перендиа
35
Хубутия
24
Шитов
32
Оприца
20
Алдонин
19
Дуймович
8
Бобер
8
Панченко
23
Мухаметшин
4-4-2
30
Габулов
43
Логашов
4
Спахич
4
Эвертон
18
Жирков
11
Буссуфа
19
Диарра
8
Жусилей
27
Шатов
90
Траоре
9
Это'О
8
Бобер
17
Волаш
17
Волаш
8
Бобер
32
Оприца
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
32
Оприца
8
Панченко
40
Кулешов
40
Кулешов
8
Панченко
19
Диарра
10
Ахмедов
10
Ахмедов
19
Диарра
11
Буссуфа
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
11
Буссуфа
27
Шатов
90
Смолов
90
Смолов
27
Шатов
Остались в запасе
Мордовия
Анжи
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Мордовия - Анжи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 16:15 (прямая)
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