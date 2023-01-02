Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Томислав Дуймович
Новости
Томислав Дуймович - новости
Завершил карьеру
26 февраля 1981 (45), Загреб
#19 | Полузащитник
188 см | 85 кг
Хорватия
Статистика
Новости
Публикации
Дуймович: «Ловрен достойно ушел из «Зенита». Он мог приостановить контракт»
2023.01.02 15:59
1
Дуймович назвал лучшие матчи сборной России при Карпине
2022.12.15 13:49
Дуймович: «В Европе боялись сборную России. Переход в Азию станет большой потерей для УЕФА»
2022.12.09 14:15
30
Дуймович: «Я предлагал Захаряна и Тюкавина европейским клубам. Но в РПЛ есть еще один выдающийся игрок»
2022.12.07 15:47
1
Дуймович похвалил Смородскую за работу на посту президента «Локомотива»
2022.10.13 12:19
1
«Перебор и лицемерие». Дуймович – об отстранении российских команд
2022.10.13 09:50
4
Экс-игрок «Локо» и «Динамо» Дуймович рассказал, почему перестал ходить в церковь
2022.10.12 22:53
Дуймович: «Когда в интервью оправдываю Россию, мне говорят, что я тупой футболист и ничего не понимаю»
2022.10.12 13:40
«Каждый беспокоится за свою жопу». Дуймович – о нежелании Боснии и Герцеговины играть с Россией
2022.10.12 10:12
3
Дуймович не верит в вылет «Локомотива»
2022.10.09 08:26
2
Дуймович – россиянам: «Переживать не стоит, на ЧМ-2022 вы сможете попасть через стыковые матчи»
2021.11.14 13:35
11
Дуймович – о сорвавшемся переходе в «Зенит»: «Жалко! Питер – красивый город»
2021.04.15 16:29
1
Дуймович – о Майере: «Если «Зенит» будет настаивать и повышать цену, то трансфер возможен»
2020.12.23 18:48
9
Дуймович – о «Краснодаре»: «Загребскому «Динамо» попался сильнейший соперник из всех возможных»
2020.12.14 17:13
1
Главные новости
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
9
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
4
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
4
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
17
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+