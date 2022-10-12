Экс-игрок «Локо» и «Динамо» Дуймович рассказал, почему перестал ходить в церковь

Экс-игрок «Амкара», «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович назвал причины, из-за которых он перестал ходить в церковь.

– В школе вы учились в классе для верующих. Что это такое?

– У нас во всех классах есть такой урок – с 7 до 14 лет. Это как математика или литература. На нем рассказывают, что мы католики, про Бога, про 10 заповедей, которые нельзя нарушать. Нет ничего излишне религиозного, голову этим детям не забивают.

Лично я какое‑то время ходил в церковь, но потом перестал. Повлияли несколько скандалов в Хорватии – про педофилов, которые работали в храме, про то, как служители украли какую‑то часть денег.

Людей это отвращает от церкви, многие не хотят туда ходить. Потому что [церковные представители] говорят одно, а делают другое. Лицемерие. Даже недавно проводился соцопрос, который выяснил, что люди меньше стали ходить в церковь, хотя и продолжают считать себя верующими, – сказал Дуймович.