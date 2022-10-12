Экс-игрок «Локо» и «Динамо» Дуймович рассказал, почему перестал ходить в церковь

Для чего это здесь ?
Вера в Бога , интимное состояние души, стоит ли на публику выносить своё отношение.
Хотели показать нравы священников в котоличестве , так и в православии это встречается.
Дуймович глупый малый, наговорил много лишнего , в угоду матч-тв.
Не бесплатно ли ?
Экс-игрок «Амкара», «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович назвал причины, из-за которых он перестал ходить в церковь.
– В школе вы учились в классе для верующих. Что это такое?
– У нас во всех классах есть такой урок – с 7 до 14 лет. Это как математика или литература. На нем рассказывают, что мы католики, про Бога, про 10 заповедей, которые нельзя нарушать. Нет ничего излишне религиозного, голову этим детям не забивают.
Лично я какое‑то время ходил в церковь, но потом перестал. Повлияли несколько скандалов в Хорватии – про педофилов, которые работали в храме, про то, как служители украли какую‑то часть денег.
Людей это отвращает от церкви, многие не хотят туда ходить. Потому что [церковные представители] говорят одно, а делают другое. Лицемерие. Даже недавно проводился соцопрос, который выяснил, что люди меньше стали ходить в церковь, хотя и продолжают считать себя верующими, – сказал Дуймович.