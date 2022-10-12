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    Экс-игрок «Локо» и «Динамо» Дуймович рассказал, почему перестал ходить в церковь

    Экс-игрок «Амкара», «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович назвал причины, из-за которых он перестал ходить в церковь.

    – В школе вы учились в классе для верующих. Что это такое?

    – У нас во всех классах есть такой урок – с 7 до 14 лет. Это как математика или литература. На нем рассказывают, что мы католики, про Бога, про 10 заповедей, которые нельзя нарушать. Нет ничего излишне религиозного, голову этим детям не забивают.

    Лично я какое‑то время ходил в церковь, но потом перестал. Повлияли несколько скандалов в Хорватии – про педофилов, которые работали в храме, про то, как служители украли какую‑то часть денег.

    Людей это отвращает от церкви, многие не хотят туда ходить. Потому что [церковные представители] говорят одно, а делают другое. Лицемерие. Даже недавно проводился соцопрос, который выяснил, что люди меньше стали ходить в церковь, хотя и продолжают считать себя верующими, – сказал Дуймович.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11776

      Алексей З 29 минут назад

      Для чего это здесь ?
      Вера в Бога , интимное состояние души, стоит ли на публику выносить своё отношение.
      Хотели показать нравы священников в котоличестве , так и в православии это встречается.
      Дуймович глупый малый, наговорил много лишнего , в угоду матч-тв.
      Не бесплатно ли ?

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