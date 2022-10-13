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    Дуймович похвалил Смородскую за работу на посту президента «Локомотива»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович высказался о бывшем президенте московского клуба Ольге Смородской.

    – При вас в «Локо» в качестве президента клуба пришла Ольга Смородская. Она разбиралась в футболе?

    – Думаю, да, разбиралась. Общался несколько раз с Ольгой Юрьевной. Она посещала много игр, советовалась с разными футбольными людьми и тренерами. Была адекватным руководителем.

    Плюс она через какое-то время совершила два единственно на тот момент возможных трансфера, которые, на мой взгляд, помогли клубу навести финансовый порядок.

    Это переход Питера Одемвингие в «Вест Бромвич» и мой – в «Динамо». Она с этим справилась.

    Заходила ли она в раздевалку? Как и каждый руководитель клуба после побед. Но вообще Юрий Палыч [Семин] старался не допускать начальников в раздевалку очень часто. Мы чувствовали себя защищенными в этом смысле.

    • Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
    • Дуймович выступал за клуб с 2009 по 2010 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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