Дуймович похвалил Смородскую за работу на посту президента «Локомотива»

Томислав, вы- глупец!
Экс-полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович высказался о бывшем президенте московского клуба Ольге Смородской.
– При вас в «Локо» в качестве президента клуба пришла Ольга Смородская. Она разбиралась в футболе?
– Думаю, да, разбиралась. Общался несколько раз с Ольгой Юрьевной. Она посещала много игр, советовалась с разными футбольными людьми и тренерами. Была адекватным руководителем.
Плюс она через какое-то время совершила два единственно на тот момент возможных трансфера, которые, на мой взгляд, помогли клубу навести финансовый порядок.
Это переход Питера Одемвингие в «Вест Бромвич» и мой – в «Динамо». Она с этим справилась.
Заходила ли она в раздевалку? Как и каждый руководитель клуба после побед. Но вообще Юрий Палыч [Семин] старался не допускать начальников в раздевалку очень часто. Мы чувствовали себя защищенными в этом смысле.
- Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
- Дуймович выступал за клуб с 2009 по 2010 год.