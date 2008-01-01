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    Дуймович – о сорвавшемся переходе в «Зенит»: «Жалко! Питер – красивый город»

    Бывший футболист «Локомотива» и сборной Хорватии Томислав Дуймович прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе в «Зенит» в 2008 году.

    – Когда ты зажигал в «Амкаре», тебя хотел «Селтик». Это правда?

    – В 2008 году у меня заканчивался контракт в Перми. Один хорватский агент позвонил мне. Даже не знаю, близко ли было с шотландцами или нет. До этого еще поступило предложение «Локомотива».

    Я напрямую общался несколько раз со спортивным директором «Селтика». Он что-то тянул. Может, был не уверен во мне: «Подожди-подожди». Пока я ждал, уже подписал с «Локо» контракт.

    – Дик Адвокат хотел тебя в «Зенит», но его опередил «Локомотив».

    – Жалко! Питер – красивый город.

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    Источник: Eurosport

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