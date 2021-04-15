Дуймович – о сорвавшемся переходе в «Зенит»: «Жалко! Питер – красивый город»

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Хорватии Томислав Дуймович прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе в «Зенит» в 2008 году.

– Когда ты зажигал в «Амкаре», тебя хотел «Селтик». Это правда?

– В 2008 году у меня заканчивался контракт в Перми. Один хорватский агент позвонил мне. Даже не знаю, близко ли было с шотландцами или нет. До этого еще поступило предложение «Локомотива».

Я напрямую общался несколько раз со спортивным директором «Селтика». Он что-то тянул. Может, был не уверен во мне: «Подожди-подожди». Пока я ждал, уже подписал с «Локо» контракт.

– Дик Адвокат хотел тебя в «Зенит», но его опередил «Локомотив».

– Жалко! Питер – красивый город.