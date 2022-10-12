«Каждый беспокоится за свою жопу». Дуймович – о нежелании Боснии и Герцеговины играть с Россией

Бывший полузащитник «Локомотива», «Динамо» Томислав Дуймович прокомментировал возможную отмену товарищеского матча между Россией и Боснией и Герцеговиной.

– Вероятно, товарищеский матч России и Боснии не состоится – из‑за бойкота игроков соперника. Понимаете позицию звезд Боснии?

– Понимаю. Это снова политический вопрос. Я так скажу: каждый беспокоится за свою жопу. Игроки боятся, что в Италии или где‑то еще им потом будут кричать что‑то плохое или подожгут машину, потому что они сыграли против русских. Это какая‑то глупость. Так не найдешь ни одну команду, с которой можно было бы сыграть, даже если федерация не будет против.

Но я понимаю, как это устроено: например, Хорватия сейчас близко связана с Евросоюзом, в который мы вступаем. Понятно, что мы маленькая страна, ничего не решаем. Но премьер‑министр должен говорить то, что ему сказали из Евросоюза, если мы хотим и дальше в нем состоять. То же самое касается и футболистов. Они будут играть или не будут в зависимости от общей позиции. Не знаю, как будет дальше, но такого масштабного протеста, как против России сейчас, мы не видели в истории. Другие страны (не буду называть их, но всем понятно, какие) последние сто лет воюют по всему миру, в каждом уголке мира, но им за это ничего нет, никакого бана.

Рано или поздно кто‑то должен начать играть против России – и тогда бан закончится. Жаль, что боснийские игроки так поступают. Ваша сборная не будет собираться или будет играть только между собой. Конечно, это повлияет на российский футбол. Надеюсь, что ситуация изменится, закончится спецоперация, чтобы мир по‑другому смотрел на футбол и спорт.