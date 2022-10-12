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    «Каждый беспокоится за свою жопу». Дуймович – о нежелании Боснии и Герцеговины играть с Россией

    Бывший полузащитник «Локомотива», «Динамо» Томислав Дуймович прокомментировал возможную отмену товарищеского матча между Россией и Боснией и Герцеговиной.

    – Вероятно, товарищеский матч России и Боснии не состоится – из‑за бойкота игроков соперника. Понимаете позицию звезд Боснии?

    – Понимаю. Это снова политический вопрос. Я так скажу: каждый беспокоится за свою жопу. Игроки боятся, что в Италии или где‑то еще им потом будут кричать что‑то плохое или подожгут машину, потому что они сыграли против русских. Это какая‑то глупость. Так не найдешь ни одну команду, с которой можно было бы сыграть, даже если федерация не будет против.

    Но я понимаю, как это устроено: например, Хорватия сейчас близко связана с Евросоюзом, в который мы вступаем. Понятно, что мы маленькая страна, ничего не решаем. Но премьер‑министр должен говорить то, что ему сказали из Евросоюза, если мы хотим и дальше в нем состоять. То же самое касается и футболистов. Они будут играть или не будут в зависимости от общей позиции. Не знаю, как будет дальше, но такого масштабного протеста, как против России сейчас, мы не видели в истории. Другие страны (не буду называть их, но всем понятно, какие) последние сто лет воюют по всему миру, в каждом уголке мира, но им за это ничего нет, никакого бана.

    Рано или поздно кто‑то должен начать играть против России – и тогда бан закончится. Жаль, что боснийские игроки так поступают. Ваша сборная не будет собираться или будет играть только между собой. Конечно, это повлияет на российский футбол. Надеюсь, что ситуация изменится, закончится спецоперация, чтобы мир по‑другому смотрел на футбол и спорт.

    • Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10442

      R_a_i_n 21 минуту назад

      Офигенно! Сыграл с русскими-спалили машину!

      0
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      Рейтинг: +11753

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардиру захотелось срача ?
      Местные патриоты должны уже на передовой доказывать свою любовь к Пу, а не здесь по клаве стучать. Поддерживая СВО , хотелось бы узнать , какую цель вы и ваш царь преследует ?
      Если уничтожите всех украинцев , успокоитесь ? Они вам жить по-человечески мешают ? Больная , агрессивная , масса животных.

      3
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      Рейтинг: +61

      AlexanderFCSM > Алексей З 29 минут назад

      иди отсюда, дурачек

      1
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      Рейтинг: +1027

      inzek > Алексей З 28 минут назад

      воу воу воу, полегче! тут по ходу только у тебя забомбило) хотя могу понять твое желание сорвать хайпа на либеральных взглядах меньшенства)

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      Рейтинг: +961

      Mr Green 1 час назад

      даже удивительно, что человек так открыто и прямо это сказал.

      1
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      Рейтинг: +15751

      Fusballer 2 часа назад

      Всё правильно сказал.

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      Рейтинг: -14

      dragoff 2 часа назад

      И вот все же европейцы все понимают... Но вот духа признать нашу правоту, находится только у единиц. Дуймовичу - уважение

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      Рейтинг: +52

      яиссор > dragoff 1 час назад

      Скорее это из разряда в "в семье не без ур.да"

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