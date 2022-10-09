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    Дуймович не верит в вылет «Локомотива»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович поговорил о ситуации в клубе.

    «Текущее положение «Локомотива» стало следствием неверных решений за последние два года. Я так думаю. Всe началось с ухода Юрия Семина, и что-то пошло не так после. Повлияло и то, что ушло несколько игроков, кто-то не набрал хорошую форму. К сожалению, было ожидаемо, что «Локомотив» опустится с лидирующих позиций. Но кто же знал, что это будет зона стыковых матчей…

    Не верю, что «Локомотив» вылетит. Хотя никто не верил, что подобное может случиться с «Динамо». К счастью, есть в РПЛ куда более худшие команды, которые покинут лигу. Хочется, чтобы «Локомотив» в итоге завершил сезон на достойном месте», – сказал хорват.

    • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: «Матч ТВ»

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