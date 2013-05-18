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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Ахмат
Мордовия - Ахмат: обзор матча 18 мая 2013
Мордовия
18.05.2013, суббота, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
57'
Р. Мухаметшин
73'
М. Митришев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Ахмат
Желтая карточка
М. Перендиа
90'
+2
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Пазин
86'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Иванов
79'
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Митришев
Пас отдал
М. Макушевски
67'
Желтая карточка
М. Рыбус
62'
Замена
М. Макушевски
️️️️
И. Лебеденко
60'
Замена
М. Митришев
️️️️
Аилтон
Замена
Т. Дуймович
️️️️
К. Панченко
59'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
57'
52'
Замена
Э. Ндоасель
️️️️
Кану
39'
Желтая карточка
Р. Уциев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
32
Даниэл Оприца
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
10
Кану
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Юрченко
12
Божович
40
Перендиа
35
Хубутия
24
Шитов
20
Алдонин
11
Пазин
32
Оприца
88
Иванов
8
Панченко
23
Мухаметшин
3-4-1-2
1
Амельченко
31
Рыбус
4
Тагилов
25
Йиранек
40
Уциев
8
Маурисио
22
Пирис
33
Ятченко
10
Кану
10
Лебеденко
9
Аилтон
11
Пазин
93
Маркин
93
Маркин
11
Пазин
88
Иванов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
88
Иванов
8
Панченко
19
Дуймович
19
Дуймович
8
Панченко
10
Лебеденко
17
Макушевски
17
Макушевски
10
Лебеденко
9
Аилтон
95
Митришев
95
Митришев
9
Аилтон
10
Кану
80
Ндоасель
80
Ндоасель
10
Кану
Остались в запасе
Мордовия
Ахмат
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
12
Арби Межиев
ВР
30
Жонатан Лежар
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
12
Арби Межиев
ВР
30
Жонатан Лежар
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Мордовия - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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