Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марек Чех
Статистика
Марек Чех - статистика
Завершил карьеру
18 января 1983 (43), Требишов
#16 | Защитник
183 см | 78 кг
Словакия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
11
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
1 : 0
18.05.2014
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 2
11.05.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
0 : 0
04.05.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 3
26.04.2014
Фиорентина
61' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
1 : 0
19.04.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
1 : 1
13.04.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
05.04.2014
Болонья
1' - 60'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 2
29.03.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
3 : 0
26.03.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
1 : 0
23.03.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
2 : 1
16.03.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
0 : 0
09.03.2014
Сассуоло
90' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0 : 0
02.03.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
22.02.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
14.02.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 0
11.01.2014
Лацио
72' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
2 : 0
06.01.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 0
22.12.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 0
15.12.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
0 : 2
06.12.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 1
30.11.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 1
24.11.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
27.10.2013
Ливорно
1' - 46'
3'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
20.10.2013
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 4
06.10.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5 : 0
29.09.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
3 : 3
25.09.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 2
22.09.2013
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 1
15.09.2013
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
2 : 2
01.09.2013
Сампдория
1' - 65'
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
3 : 0
25.08.2013
Болонья
1' - 72'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
Видео
Николаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
Видео
Реакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео
«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
Фото
Батраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+