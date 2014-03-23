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    Марек Чех - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Марек
    Фамилия Чех
    Команда Боавишта
    Состав Основной
    Родной город Требишов
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 1983 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 11 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -90' Лацио (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    11.05.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Катания (Катания)
    04.05.2014 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Болонья (Болонья)
    26.04.2014 61' -90' Болонья (Болонья) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    19.04.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.04.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Парма (Парма)
    05.04.2014 1' -60' Интер (Милан) 2:2 Болонья (Болонья)
    29.03.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    26.03.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Болонья (Болонья)
    23.03.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    16.03.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:1 Болонья (Болонья)
    09.03.2014 90' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    02.03.2014 Был в запасе Верона (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    22.02.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Рома (Рим)
    14.02.2014 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Болонья (Болонья)
    11.01.2014 72' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Лацио (Рим)
    06.01.2014 Был в запасе Катания (Катания) 2:0 Болонья (Болонья)
    22.12.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Дженоа (Генуя)
    15.12.2013 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Болонья (Болонья)
    06.12.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Ювентус (Турин)
    30.11.2013 Был в запасе Парма (Парма) 1:1 Болонья (Болонья)
    24.11.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Интер (Милан)
    27.10.2013 1' -46' Болонья (Болонья) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    3'
    20.10.2013 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Болонья (Болонья)
    06.10.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:4 Верона (Верона)
    29.09.2013 Был в запасе Рома (Рим) 5:0 Болонья (Болонья)
    25.09.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:3 Милан (Милан)
    22.09.2013 1' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Торино (Турин)
    15.09.2013 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    01.09.2013 1' -65' Болонья (Болонья) 2:2 Сампдория (Генуя)
    25.08.2013 1' -72' Наполи (Неаполь) 3:0 Болонья (Болонья)
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