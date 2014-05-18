Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009