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Андреас Гранквист
Новости
Андреас Гранквист - новости
Завершил карьеру
16 апреля 1985 (41), Хельсингборг
#4 | Защитник
192 см | 84 кг
Швеция
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Публикации
Гранквист: «Я контактировал с Ларссоном и Гиговичем. Примем их в «Хельсинборге», если выразят желание»
2022.03.09 18:03
3
Фото
Экс-капитан «Краснодара» Гранквист завершил карьеру
2021.07.17 17:33
3
Фото
Ларссон, Классон, Берг и Ольссон – в заявке сборной Швеции на Евро-2020
2021.05.18 19:32
7
Шалимов – об уходе Гранквиста из «Краснодара»: «Ему предлагали 2,5 миллиона, но Андреас красиво поступил с клубом»
2019.04.26 06:55
6
Шалимов: «Краснодар» полгода уговаривал Гранквиста продлить контракт. Но Андреас порядочный, не согласился на большую зарплату»
2019.04.16 00:29
15
Гранквист: «Для «Краснодара» все закончится хорошо в ЛЕ. Команда пробьется в плей-офф»
2018.11.29 11:31
3
Гранквист: «2018 год точно запомнится российским болельщикам»
2018.11.22 09:42
3
Линделеф раскрыл секрет победы Швеции над Россией
2018.11.21 10:56
1
Линделеф, Гранквист, Классон – в основе Швеции на матч с Россией; Игнатьев, Набабкин, Дзюба сыграют у гостей
2018.11.20 21:45
18
Гранквист: «Наши скауты плотно изучали Россию и мое мнение тоже спрашивали»
2018.11.19 22:59
61
Гранквист: «С Дзюбой тяжело играть, он физически очень силен»
2018.11.19 21:23
5
Лига наций. Экс-игрок «Краснодара» Гранквист принес Швеции победу в Турции
2018.11.17 21:51
14
Линделеф, Гранквист, Классон вызваны в сборную Швеции на матчи с Россией и Турцией
2018.11.08 19:28
Гранквист – об интересе «Зенита», «Спартака» и «МЮ»: «Это просто слухи. Посмотрим, что будет зимой»
2018.10.12 11:42
2
Газинский: «Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Он любит шутить»
2018.10.12 09:32
5
Гранквист – о Кокорине и Мамаеве: «Драться с незнакомцами – плохо»
2018.10.12 08:08
14
Тренер Швеции Андерссон: «Довольны игрой. Играли так, как и хотели»
2018.10.12 07:15
1
Гилерме, Нойштедтер, Ионов – в составе сборной России на матч со шведами; Гранквист, Линделеф, Классон сыграют у гостей
2018.10.11 21:42
10
Гранквист: «Дзюба – прекрасный форвард. Будет интересно сыграть с ним»
2018.10.10 23:57
Гранквист: «Мамаев? Знаю его как футболиста. Футболист он хороший»
2018.10.10 21:45
3
Гранквист – об интересе «МЮ»: «Невероятно лестно, но конкретного предложения нет»
2018.10.06 13:09
126
Линделеф, Классон, Гранквист – в составе сборной Швеции на матч с Россией
2018.10.05 21:37
Тренер сборной Швеции не удивлен интересу к Гранквисту со стороны «Манчестер Юнайтед»
2018.10.04 15:20
Президент «Хельсингборга» заявил, что готов отпустить Гранквиста в «Манчестер Юнайтед»
2018.10.03 13:48
1
Гранквист: «Мною действительно интересуются клубы РПЛ и «Манчестер Юнайтед»
2018.10.02 19:21
6
Гранквист входит в сферу интересов «Зенита», «Локомотива» и «Манчестер Юнайтед»
2018.10.02 16:59
14
Гранквист – перед матчем с Англией: «На бумаге соперники сильнее. Но у нас больше опасных моментов»
2018.07.04 23:47
Гранквист: «В 1/4 финала Швеция может пройти и Колумбию, и Англию»
2018.07.03 21:31
3
Акинфеев – 16-й в рейтинге лучших капитанов ЧМ-2018 по версии The Telegraph
2018.06.22 14:00
26
Видео
Гранквист, забивший победный гол, признан лучшим игроком матча Швеция – Южная Корея
2018.06.18 17:37
5
1
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