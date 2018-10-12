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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гранквист – о Кокорине и Мамаеве: «Драться с незнакомцами – плохо»

    Бывший защитник «Краснодара» и капитан сборной Швеции Андреас Гранквист осудил поступок полузащитника краснодарской команды Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Читал, что Мамаев с Кокориным подрались... Это не очень хорошая ситуация. Драться с незнакомцами – плохо. Больше мне нечего сказать», – сказал Гранквист.

    Оба накануне были помещены судом под стражу на два месяца.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2018 08:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 октября 2018, 01:16

      Какой-то детский лепет, а не речь взрослого мужика-потомка викингов! Кокорин с Мамаевым подрались - между собой, что ли?

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 16:22

      Такая вот у Гранквиста жизненная позиция. А может перевод не совсем правильный.

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 12 октября 2018, 15:14

      А со знакомыми ****.сь?)))

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      Рейтинг: +8093

      nik55 12 октября 2018, 14:27

      неужели все футболисты такие не далекие

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 12 октября 2018, 14:08

      молодчик швед))))
      настучали бы Дзюбе по репе, получили бы себе по дыням и пошли бы на поле бегать)))

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 октября 2018, 12:11

      12 стульев и все по голове потерпевших!
      Новые криминальные приключения футболистов.
      Кокорин и Мамаев пошли по стопам Остапа и решили искать своё тюремное СЧАСТЬЕ в стульях питейных заведений!
      Там были спрятаны статьи уголовного кодекса с отягчающими обстоятельствами.
      На первом же стуле наши "ГЕРОИ" погорели и СПАЛИЛИСЬ.
      Их вовремя ЗАМЕЛИ в кутузку и взяли под АРЕСТ!
      Суд не дал им возможности ЧУДИТЬ и ********** дальше!
      Наши полицейские сумели спасти СТУЛЬЯ от слома и многие головы наших граждан остались целы - без побоев и хулиганства.
      Да ЗДРАВСТВУЕТ наш суд!
      Самый гуманный суд в Мире!
      Ура товарищи! Ура!

      Они ЖЕРТВЫ собственной безнаказанности РАЗГУЛА, ЗАПОЯ и ДИКОСТИ, варварства и ЗВЕРСТВА.
      Кто бы мог подумать, до чего этих футбольных граждан доведут их систематические ЗАГУЛЫ и пьянки .
      ДОИГРАЛИСЬ и допились в стельку, развратных стриптизов и ночных запойных ОРГИЙ!
      Водка и шампанское вылезли им БОКОМ и направили в Бутырку на ПРОТРЕЗВЛЕНИЕ - на два месяца ареста с содержанием под стражей на период предварительного следствия.

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      Рейтинг: +63

      storm30111976 12 октября 2018, 11:37

      Ещё чьё мнение спросим ??? ...а что об этом думают футболисты играющие в 3-й лиге эфиопии ??? )))

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      Рейтинг: +63

      storm30111976 > 12 октября 2018, 22:45

      Спасибо за ликбез, кэп... а то ведь я никогда до этого не слышал о Гранквисте. И даже то, что он играл в Краснодаре вместе с Мамаевым - это не повод, чтобы мы теперь у иностранцев спрашивали мнение по внутрироссийским делам !!!

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      Рейтинг: +63

      storm30111976 > 12 октября 2018, 22:47

      И причём тут свинарня ??? Я из Симферополя, болельщик Таврии !!! Так что мне как-то по барабану новости про свинарню, бомжатню и всех остальных !!!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 октября 2018, 08:59

      - "Драться с незнакомцами – плохо".
      А со знакомыми - хорошо. Шведский менталитет?

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > +50/-50 12 октября 2018, 10:03

      Наверное,имел ввиду,что знакомый не побежит писать заяву...

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > +50/-50 12 октября 2018, 10:15

      С друзьями веселей, мордобой, потом попойка)))

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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 12 октября 2018, 08:24

      А со знакомыми норм?

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > qawzsexdr 12 октября 2018, 09:51

      Мамаев против Кокорина,не в людном месте,при рефери-надзирателе-нормально.

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