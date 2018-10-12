Гранквист – о Кокорине и Мамаеве: «Драться с незнакомцами – плохо»

Бывший защитник «Краснодара» и капитан сборной Швеции Андреас Гранквист осудил поступок полузащитника краснодарской команды Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Читал, что Мамаев с Кокориным подрались... Это не очень хорошая ситуация. Драться с незнакомцами – плохо. Больше мне нечего сказать», – сказал Гранквист.

Оба накануне были помещены судом под стражу на два месяца.

Их арестовали. И это не конец