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    Линделеф, Гранквист, Классон вызваны в сборную Швеции на матчи с Россией и Турцией

    Тренерский штаб сборной Швеции определился со списком футболистом, которые приедут в расположение команды на матчи Лиги В Лиги наций против России и Турции. Встреча с россиянами состоится 20 ноября в Сольне.

    Вратари: Кристоффер Нордфельдт («Суонси Сити»), Робин Ольсен («Рома»), Карл-Юхан Юнссон («Генгам»).

    Защитники: Людвиг Аугустинсон («Вердер»), Андреас Гранквист («Хельсинборг»), Эмиль Крафт («Амьен»), Виктор Линделeф («Манчестер Юнайтед»), Микаэль Лустиг («Селтик»), Мартин Ольссон («Суонси Сити»), Филип Хеландер («Болонья»), Понтус Янссон («Лидс Юнайтед»).

    Полузащитники: Джимми Дурмаз («Тулуза»), Якоб Юханссон («Ренн»), Робин Куайсон («Майнц»), Себастьян Ларссон, Кристофер Ольссон (оба — АИК), Маркус Роден («Кротоне»), Густав Свенссон («Сиэтл Саундерс»), Оскар Хильемарк («Дженоа»), Олбин Экдаль («Сампдория»), Виктор Классон(«Краснодар»).

    Нападающие: Маркус Берг («Аль-Айн»), Йон Гвидетти («Алавес»), Исаак Кисе Телин («Байер»).

    Источник: РФС

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    08.11.2018 19:28
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