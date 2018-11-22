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    Гранквист: «2018 год точно запомнится российским болельщикам»

    Капитан сборной Швеции и бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист считает, что 2018 год запомнится болельщикам сборной России​.

    «Сборная России за короткий срок потеряла многих важных игроков. Отсутствие на поле нескольких лидеров серьезно сказалось на игре вашей команды. К тому же нам удалось показать достойный футбол.

    Тем не менее этот сезон точно запомнится российским болельщикам – он выдался очень хорошим», – сказал Гранквист.

    В заключительном матче Лиги наций сборная Швеции обыграла Россию со счетом 2:0, лишив россиян выхода в Лигу А.

    Источник: «Известия»

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    22.11.2018 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:22

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      Рейтинг: +306

      Bobafett 22 ноября 2018, 13:08

      В первую очередь скандалами

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 22 ноября 2018, 10:34

      Это точно!

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