Гранквист: «2018 год точно запомнится российским болельщикам»

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Капитан сборной Швеции и бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист считает, что 2018 год запомнится болельщикам сборной России.
«Сборная России за короткий срок потеряла многих важных игроков. Отсутствие на поле нескольких лидеров серьезно сказалось на игре вашей команды. К тому же нам удалось показать достойный футбол.
Тем не менее этот сезон точно запомнится российским болельщикам – он выдался очень хорошим», – сказал Гранквист.
В заключительном матче Лиги наций сборная Швеции обыграла Россию со счетом 2:0, лишив россиян выхода в Лигу А.