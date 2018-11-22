Гранквист: «2018 год точно запомнится российским болельщикам»

Капитан сборной Швеции и бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист считает, что 2018 год запомнится болельщикам сборной России​.

«Сборная России за короткий срок потеряла многих важных игроков. Отсутствие на поле нескольких лидеров серьезно сказалось на игре вашей команды. К тому же нам удалось показать достойный футбол.

Тем не менее этот сезон точно запомнится российским болельщикам – он выдался очень хорошим», – сказал Гранквист.

В заключительном матче Лиги наций сборная Швеции обыграла Россию со счетом 2:0, лишив россиян выхода в Лигу А.