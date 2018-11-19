Гранквист: «Наши скауты плотно изучали Россию и мое мнение тоже спрашивали»

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист подделался ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против России. Игра пройдет завтра, 20 ноября.

«Перед первым матчем с Россией я действительно беспокоился, что переход от матчей во втором шведском дивизионе к играм за сборную будет сложным. Но сейчас вижу, что соответствую этому уровню. В играх с Россией и Турцией чувствовал себя хорошо. А сейчас наш клуб вышел в элитный дивизион, и это здорово.

Наш главный тренер хотел, чтобы я нарезал дополнительные круги. Но я отказывался! Защитники все-таки больше играют на опыте. Может, я просто больше уставал в матчах с Россией и Турцией. Это единственная разница.

Наши скауты плотно работали по изучению сборной России. Мое мнение тоже спрашивали, ведь я пять лет провел в России. Но видеоаналитики и без меня владеют полной информацией», – сказал Гранквист.

Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший