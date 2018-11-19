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    Гранквист: «Наши скауты плотно изучали Россию и мое мнение тоже спрашивали»

    Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист подделался ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против России. Игра пройдет завтра, 20 ноября.

    «Перед первым матчем с Россией я действительно беспокоился, что переход от матчей во втором шведском дивизионе к играм за сборную будет сложным. Но сейчас вижу, что соответствую этому уровню. В играх с Россией и Турцией чувствовал себя хорошо. А сейчас наш клуб вышел в элитный дивизион, и это здорово.

    Наш главный тренер хотел, чтобы я нарезал дополнительные круги. Но я отказывался! Защитники все-таки больше играют на опыте. Может, я просто больше уставал в матчах с Россией и Турцией. Это единственная разница.

    Наши скауты плотно работали по изучению сборной России. Мое мнение тоже спрашивали, ведь я пять лет провел в России. Но видеоаналитики и без меня владеют полной информацией», – сказал Гранквист.

    Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2018 22:59
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    Комментарии61
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR 22 ноября 2018, 11:49

      Здравствуйте !)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 00:01

      Изучили качественно и убедительно судя по игре и счёту. 2 декабря мы узнаем своих соперников по группе в отборочных играх ЧЕ, посмотрим как мы их изучим... Будем готовиться к семинару в данной аудитории..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 08:46

      Привет, Олег!.. Доброго дня, соратники!..
      Мне кажется, что шведские скауты зря надрывались в изучении игры нашей сборной... Кто, куда и как бежит и так понятно... А не стандартных и внезапных игроков нет...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 ноября 2018, 08:49

      Привет, Андрей ! Надо же и их отметить... ))) Приметив в организации игры на столба, облегчал соперникам задачу. Гранквист Дзюбу закрыл, а других аргументов не нашлось у нас.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 09:03

      (с) других аргументов не нашлось у нас...
      Я, конечно, далёк от большого футбола, но ...
      Ведь, игроки прошли всякие ДЮСШ, академии, команды и возрасты... Тренерских штаб обучался и проходил стажировки...
      Были сборы и подготовка сборной... Они, типа, лучшие...
      Где гибкость игры, способность перестраиваться по ходу матча?
      Где тренерская мысль, которая позволяет преодолеть застой, автобус, усталость, спад и т.п.?
      Где набор схем и выкрутасов, которые позволят играть против любого соперника без выпученных глаз непонимания?..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 ноября 2018, 09:09

      Если упрощённо, то все мы учились в школе чему-нибудь и как -нибудь. Однако знания, навыки и умение у всех разные. В футболе и самоучки многое умели и их брали в команды мастеров. Сейчас лицензирование, всякие высшие школы, курсы и т.д. Корочки есть, а знаний, мастерства, игрового интеллекта и т.д. с корочками не приобретается у тренеров.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 09:14

      (с) игрового интеллекта...
      Оооо!!! Это Эврика!!!
      Вот этого - игрового интеллекта - и не хватает!.. Точняк!..
      Причём, как со стороны тренеров, так и со стороны игроков!..
      Это и ужасно, ибо это - тупик... Где его взять-то - этот ИИ??..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 ноября 2018, 09:24

      Если голова с детства самостоятельно не приучена работать ( а сейчас так, ибо с детства им установки тренеры пихают ), то этого не будет и в возрасте. Никто с тренерами не спорит, своих предложений не выдвигает. Я не знаю как у них проходят занятия по теории и разборы игр. Я в школе спорил с учителями постоянно ( в дневнике только и были записи, что оговаривается с учителями) с тренерами в баскете и гандболе. Но там намного проще, там есть обратные замены. Тренер посадит на лавочку, чтобы остыл. За это время сам остынет и видит, что организованной комбинированной игры нет. Выпускает со словами :" Выходи и наведи порядок". ( играл разыгрывающим), тогда слов плеймейкер никто не употреблял.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 09:40

      (с) проходят занятия по теории и разборы игр...
      Проходят, разбирают, рисуют схемки и тыкают пальцем в поле...
      Но почему-то нападающие действуют прямолинейно, защитники теряют позицию, воротчики ошибаются на выходе и т.д.
      Потому что у нас многое консервативно и закостенело... Тренеры не поощряют ИИ и не стандартные ходы... Да и сами гордо надувая усы, думают, что они вершина футбольной мысли...
      Это я могу быть консерватором по жизни, консервативно сидеть в кресле и консервативно не смотреть "Дом-2"...
      Но футбол-то спасёт движение... Кто и когда всех заведёт и подтолкнёт?!..

      Что-то я раздухарился и закидал тебя вопросами... Стопэ..))

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 22 ноября 2018, 09:50

      (с) Это один игрок...
      Логично, но можно побороться за более высокий КПД..))
      Как-то попались материалы, как Исландия из пьющей страны с невысокими общими медицинскими показателями, превратилась в страну ЗОЖников... Одной из ступеней этого "восхождения" было привитие футбола в вертикаль детско-юношеского образования... Как показали крайние годы - путь оказался успешным..))

      Добра и настроения!..

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 ноября 2018, 09:56

      Тренеров новаторов как и педагогов-методистов в работе с детьми нет в футбольных школах. Нет их и во взрослом футболе у нас. Не видно индивидуально сильных игроков технически и интеллектуально каким всегда был Шава. Есть проблески у Головина, но что будет дальше посмотрим. Каков отец -- таков и сын. Играют как умеют и как их учили. Дворовых ребят сейчас в футболе мало, а мы во дворе уже с мячом были на ты, накручивая не одного, играя в дыр-дыр, а потом и в футбол. Прагматизм сейчас на первом месте, всюду уже требуют результат на него и натаскивают от детей до взрослых. Это как ЕГЭ в школе...

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 22 ноября 2018, 10:03

      Это где зарплата детского тренера 50т.р ?... 15-20т.р и то не на периферии. Веденеев работает старшим тренером в СДЮШОР Зенита и получает 30 т.р.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 22 ноября 2018, 10:19

      Привет, Толя. Детским тренерам очень мало платят. Физруки в школах Питера в разы больше получают. Тренер пацана моего друга получал 18т.р. Парню 38 лет, двое детей. Ушёл в школу на полставки и получал 36т.р. Сказал, что пойдёт на ставку, откроет секцию или внеклассную работу типа факультатива и 100т.р. буду получать не напрягаясь. Но и школы всюду разные как и гимназии с лицеями. Там очень тяжело работать, в основном из-за родителей, замучают требованиями, жалобами и советами... ( я имею в виду работу детским тренером )

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 22 ноября 2018, 10:21

      (с) почти не сомневаюсь...
      Ты разбил мои крайние надежды..))
      А, если серьёзно, то подобный подход тянет в омут застоя... Движение в спорте, жизни, технике и т.п., как правило, дают талантливые и одарённые люди, вундеркинды от сохи... Но без денег...
      Поэтому нас неуклонно тянет к стагнации, почти во всех сферах деятельности... И просвета не видно... Ибо, Сколково - вспышка показушного дибилизма... С деньгами, но без всего остального...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 22 ноября 2018, 11:20

      Вылетаю в Норильск!..
      Записался волонтёром на борьбу со стихией!..
      До обеда, думаю успею!.. Хоть, какую пользу принесу монархии!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 21:21

      помнишь ты говорил, что другие виды спорта ущемляют, в пользу футбола? вот и мне кажется что через чур все этот футбол превозносят..
      добрый вечер Олег!

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 22 ноября 2018, 21:24

      Отключусь я, Толя, на несколько дней… Облегчу своим молчанием работу тому, кто по 50-250 очков за коммент, нагоняет в рейтинг пользователям №5 и №6 рейтинга… Им нужно выдавить меня из пятёрки, что бы сформировать совет директоров из 5 пользователей в помощь администрации… А я мешаюсь им, даже находясь вне чата…
      Там, где много тех, кто ратует за честность и справедливость, тесно и некомфортно простому человеку без высоких идеалов...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 22 ноября 2018, 21:24

      (с) вылетаю в Норильск

      зачем такие жертвы..? можно просто телеграмму с сочувственную послать )

      здрасти!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 22 ноября 2018, 21:26

      (с) здрасти!..
      Привет, Андрик!.. Позже, возможно, услышимся...
      Успехов и не гоняй по гололёду!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 22 ноября 2018, 21:27

      (с) не по детски катался

      и не по детски ушатался ...
      но с порога сразу к вам .ю.. не умылся, не ел, и лавку проигнорировал (там сегодня голяк)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 22 ноября 2018, 21:29

      надеюсь на счёт "Таймыра" была шутка?

      (с) не гоняй по гололёду ..

      да суха здесь..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 22 ноября 2018, 21:33

      Толик, что тут произошло? что с Андрюхой?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 22 ноября 2018, 21:48

      чё то я Толян ничего не понял...
      какие интриги... и как это инсайдера касается, который в чате уже давно не пишет ..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 21:55

      Привет, Андрюша ! Я сейчас с другого браузера смотрел 10-ю партию Карсен-Карауна. Казалось у чёрных сильная матовая атака, ими играет Карлсен, но Каруана нашёл сильные ходы защищаясь и похоже дело идёт к очередной ничьей. Жаль Лагно в последней четвёртой партии классических шахмат проиграла белыми китаянке и завтра будут играть тай-брейк. А что касается других видов спорта, я сам был разносторонним спортсменов и многие виды спорта с детства смотрю и они мне нравятся. Например, я лёгкой атлетикой никогда не занимался, но смотреть её больше всего нравится. Всё динамично и ясно, кто быстрее, сильнее, выносливей, техничней и с нервами в ладах.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 22:01

      Олег, а почему в своё время Крамник м Иванчуком сдулись...?
      помню по юности их чуть ли не в Каспаровы сватали

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 22 ноября 2018, 22:01

      Читал я эту инфу и пожелание за общественную администрацию. Пусть лучше бы с детства умные и познавательные книжки читали и матчасть знали хотя бы на тройку. Я исключительно про футбол. Пусть они там вместе с админами сайта играют во что хотят, нам их игры до фонаря. Заглядываем на ветки и там высказываем своё мнение, свой кружок ведём по интересам, не претендуя на массовость и рейтинговость...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 22:11

      Они не сдулись. Оба находятся среди сильнейших шахматистов, особенно Крамник, он 7-й в мировом рейтинге. Вася 33-й, но сильнейший среди украинских шахматистов Ананд -8-й в мировом рейтинге. Сейчас другие шахматы, компьютерная подготовка сказывается и молодые дерзают. Среди сильнейших только им за 40 лет. Володе 43, Виши 48 и Васе 49. В былые времена много было шахматистов в претендентах на корону за 50 и даже 60 лет. Сейчас возрастным шахматистам намного сложней с молодыми тягаться. А Володя в своё время Каспарова обыграл и стал чемпионом мира. Вася Иванчук так и не смог пробиться играть с чемпионом мира за корону. Но таких шахматистов я знаю не мало, которые были близки, но так и не могли побороться за корону. Где-то не хватило везухи, физики и психологии.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 22:15

      (с) компьютерная подготовка сказывается

      Алёхина на с Капабланкой на них нет..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 22:16

      (с) читал я эту инфу..

      Олег, может ты мне объяснишь что здесь происходит ..?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 22:22

      Тогда тем более совсем были другие шахматы и условия проведения матчей. А матчи до 6-и побед потом между Карповым и Корчным, а потом Карповым и Каспаровым это вообще шахматный марафон. Куча помощником в штабе, разбор отложенных партий всю ночь и т.д. Теперь всё это в прошлом. Матч между Талем и Фишером в их лучшие годы и Каспаровым. это был бы праздник атакующих шахмат и феерических атак и жертв фигур с оригинальными идеями. Теперь нет той шахматной романтики с приходом компьютерных программ в шахматы. Математический счёт выбора лучшего хода в данной позиции идёт.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 22:28

      я же говорил как то уже общаясь с тобой на эту тему - шахматы в их нынешнем виде обречены.. Фишер дал подсказку и ключ к развитию

      компьютеризация и механизация убивает всё, не только шахматы.
      и футбол тоже.
      Гвардиола, это типичный пример механизации

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 22:29

      В чате забанили несколько рейтинговых пользователей. Кого-то из-за скандалов и провокаций на короткое время, а Клифса, 3-го в рейтинге пожизненно с дежурной формулировкой админов. Это вызвало недоумение и движуху там. Не помню кто вышел с таким предложением, выбрать общественных админов из 5-ки сильнейших, которым будет дано право банить и они будут следить за порядком. Кандидатура Андрея у инициатора сомнений не вызывала, у других возможно было иное мнение. Вот видно там и началась игра среди некоторых его "доброжелателей", чтобы из 5-ки выдавить. Там же за этим рейтингом дрожат, как Корейко за деньгами...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 22:33

      спасибо! чётко объяснил! я мельком по чату пробежался, но толком не вникал...
      после твоих раскладов, всё стало прозрачно

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 22:35

      Увы, комп шахматистам помощник как и в других видах спорта, но и могильщик романтических шахмат за доской. Прагматизм давлеет всюду. Появились программы , которые обсчитывают км пробега футболёров, касание мяча, ударов, единоборств и т.д. Но никакая программа не подсчитает игру без мяча , игровой футбольный интеллект. Почему сыграл так или иначе. Или возможно и это как в шахматах. Можно простоять как Стрельцов, Герд Мюллер, Старухин, но выдать такие пасы и самим забить такие голы. что все эти бегунки и "рабочие лошадки" отдыхают...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 22:42

      тут ещё и химия в помощь .... на 15 % могут реакцию увеличить ...
      это уже чистой воды мухлёж! это всё ровно что я с железным прутом на боксёрский поединок выйду..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 22:45

      Всё может быть. На допинг теперь всех проверяют как и отслеживают их отлучения в в комнаты отдыха и туалет. Чтобы не могли получать подсказки по современны средствам связи, прецеденты были.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 22:49

      проверяют тех кого им надо.... но есть команды и люди которые это применяют без всякого опасения .. им можно

      по тому же лионелю месси много вопросов

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 22:52

      Та по жребию проверяют, выборочно 2-3-х игроков после официальных игр. А как в клубах одному богу известно. а потом всплывают скандалы с бухаловом и дурью за рулём или в разных кальянных и т.д.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 22 ноября 2018, 22:57

      Инициативных энтузизистов всюду хватает. Я не знаю чего Андрей так реагирует на всю эту хрень. Я не думаю, что админы сайта пойдут на этот шаг. Там ещё хуже будет после этого. На ветках такого раздрая сейчас нет, если своими вбросами провокационными инфами админы это не возбудят. А в чате группировки, зависть, хамовитость процветает.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 22:58

      Там по жребию проверяют и далее по тексту...

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 22:59

      Олег... то что проверяют, или вид делают что проверяют, это всё для вида... кого надо на жопу посадят, а кому надо, отметку сделают

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 23:03

      Не без этого скорей всего, к нам пристальное внимание по многим причинам и политическим прежде всего. К другим меньше, а к топовым игрокам, особенно, если они не ведут себя и не действуют как Марадона в своё время.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 22 ноября 2018, 23:06

      Толя, я же по чату говорю, а не по персоналиям. Там есть много нормальных пользователей, а есть и провокаторы и маргиналы, которые туда вносят смуту своими постами про политику или переходят на личности, ты же их прекрасно знаешь. Я например не зайду на ветку, если вижу кто там уже отметился и собрался.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 23:08

      там свои протеже... марадону кстати я читал на одном из чемпионатов мира сняли с соревнований... а вот "лёня" у стены плача головой побился, и теперь не прикасаемый

      4
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 23:11

      Он в бытность игрока многое чего вытворял в Италии, а уж после этого и подавно с ним столько скандалов было и случаев, что не на одну книгу набежит.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 23:12

      (с) ...и провокаторы ..

      как и в любом коллективе достаточно одного или двух что бы срачь устроить.
      спартак как пример

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      Рубик Докоян > shlomo 22 ноября 2018, 23:12

      До завтра, Толя ! Спокойной ночи.

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      Project Бабангида > shlomo 22 ноября 2018, 23:13

      до завтра Толик!

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 23:15

      почему то с симпатией к марадоне отношусь
      живой он плот от крови.. да, взбаломашный, и не управляемый, но что то есть в нём притягивающее

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 23:16

      Абсолютно верно. Один чихнёт и все потом заболеют. Есть кто выше этого и только лайкает и ставит свои версии в КП, но другие отвечают и слово за слово и поехало. А потом уже трудно там всех утихомирить и навести порядок. Появляются клоны и начинается вся эта минусовщина...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 23:18

      Как игрок с такими данными и образом жизни, но на поле , что творил не описать. Был бы такой как Пеле по жизни ещё бы большего добился в футболе, но тогда бы не был Марадоной, которого мы знаем. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 23:38

      поражает как на тех огородах можно было такую технику демонстрировать. где то трава по пояс, где то ямы по колено... на видео смотреть бывает жутко.
      мячи и бутсы тогда тоже были само собой не в пример нынешним... думаю половина современных футболистов просто бы не смогли играть в то время ..

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 22 ноября 2018, 23:48

      Отвлекался на чистку зубов.))) Он -то ещё играл на огородах, а вот в Союзе их было с избытком. И грязь месили и в лужах плавали и на мерзлом как бетон поле играли, но были мастера, которых теперь днём огнём не сыскать...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 23:57

      Олег, как пример...
      ЧМ 78 года, финал аргентина - голландия ... мяч по полю ровно не катится, он всё время прыгает.. что бы его обработать как это делал койф или его партнёры, нужна не техника , а сверх техника и сверх мастерство.. Кемпес тот чисто мощью брал..
      по моим ощущениям мои современники вряд ли так смогли бы... ну единицы, и то не известно на каком уровне.
      когда видео с Пеле смотрю, там вообще жуть... что бы обработать тот мяч каким тогда играли, нужно было быть фокусником и жонглёром одновременно

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 00:02

      Это да. Не зря же многих называли кудесниками кожаного мяча. Техника было высочайшая. Много было индивидуально сильных игроков. которые могли решить исход матча. Сейчас таковых намного меньше, больше уповают на коллективные действия, разные "автобусы" выставляют играют в 5 защитников т.д. и в прочие схемы. Установок тренерских много, но мало искромётного футбола.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 00:03

      ++ согласен полностью

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 00:05

      давай завтра Олег продолжим ...
      устал, и спать уже сильно хочу

      спокойной..!
      ну и базу ждёмс

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 00:05

      Ну что, Андрюша, будем отдыхать ?. Я сейчас поляну на завтра найду.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 ноября 2018, 00:05

      Спокойной ночи, Андрюша !

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 ноября 2018, 00:06

      я предвосхитил..))

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      Алехсбургер. > insider_retro 25 ноября 2018, 20:39

      Давай вернёмся,шеф.
      тускло,тошно..
      но без этого тоже никак..
      Я -пошёл..)))

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