Гранквист: «С Дзюбой тяжело играть, он физически очень силен»

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против России. Игра пройдет завтра, 20 ноября.

«Мы проанализировали игру соперника. Он, как и мы, дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Мне кажется, на том турнире у России наконец-то сработала ее система. Раньше команда больше атаковала, а сейчас стала ниже опускаться в обороне, использовать контратаки, длинные передачи на Дзюбу. Завтра соперника устраивает ничья. Не думаю, что его система изменится.

Против Дзюбы я играл неоднократно. С ним тяжело, он физически очень силен. Будет приятно, если выйдет в стартовом составе.

Ари чем-то похож на Дзюбу, но он все-таки немного другого плана, дриблер, бразилец, старается играть красиво. Интересно встретиться будет с каждым из них, кто бы ни вышел в стартовом составе», – сказал Гранквист.

Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший