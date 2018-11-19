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    Гранквист: «С Дзюбой тяжело играть, он физически очень силен»

    Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против России. Игра пройдет завтра, 20 ноября.

    «Мы проанализировали игру соперника. Он, как и мы, дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Мне кажется, на том турнире у России наконец-то сработала ее система. Раньше команда больше атаковала, а сейчас стала ниже опускаться в обороне, использовать контратаки, длинные передачи на Дзюбу. Завтра соперника устраивает ничья. Не думаю, что его система изменится.

    Против Дзюбы я играл неоднократно. С ним тяжело, он физически очень силен. Будет приятно, если выйдет в стартовом составе.

    Ари чем-то похож на Дзюбу, но он все-таки немного другого плана, дриблер, бразилец, старается играть красиво. Интересно встретиться будет с каждым из них, кто бы ни вышел в стартовом составе», – сказал Гранквист.

    Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2018 21:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 14:26

      Физически сильных игроков в Швеции тоже хватает.

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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:40

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ

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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 19 ноября 2018, 22:40

      Так Зюба силён или очень тяжёлый???Вот Ари- дриблёр, русский бразилец,старается играть легко и красиво,но Зюба очень тяжёлые и немного силён...

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      Рейтинг: -5

      Govy 19 ноября 2018, 22:39

      Только головой немного слабоват...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 21:39

      Только по колену ему не бей...

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