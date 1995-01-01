Шалимов: «Краснодар» полгода уговаривал Гранквиста продлить контракт. Но Андреас порядочный, не согласился на большую зарплату»

не порядочный бы согласился? Видимо непорядочным был бы ты с дошираком на голове, если бы была подобная ситуация.
Лучше расскажи как дела в фнл.
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о том, что южане пытались сохранить защитника и капитана Андреаса Гранквиста. Летом швед перешел в родной «Хельсингборг».
«В этом сезоне у «Краснодара» с позиции центрального защитника ушел Андреас Гранквист. «Краснодар» примерно полгода уговаривал его подписать новый контракт еще на год с большой зарплатой.
Но он очень порядочный человек, не согласился на эту большую зарплату, принял решение уехать в Швецию, где сейчас спокойно играет в своем родном городе», – сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».
- Гранквист играл в «Краснодаре» с 2013 года (134 матча в РПЛ, три гола).
- Шалимов сейчас находится без клуба.
- «Краснодар» в РПЛ идет вторым.