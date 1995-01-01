Шалимов: «Краснодар» полгода уговаривал Гранквиста продлить контракт. Но Андреас порядочный, не согласился на большую зарплату»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о том, что южане пытались сохранить защитника и капитана Андреаса Гранквиста. Летом швед перешел в родной «Хельсингборг».

«В этом сезоне у «Краснодара» с позиции центрального защитника ушел Андреас Гранквист. «Краснодар» примерно полгода уговаривал его подписать новый контракт еще на год с большой зарплатой.

Но он очень порядочный человек, не согласился на эту большую зарплату, принял решение уехать в Швецию, где сейчас спокойно играет в своем родном городе», – сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».