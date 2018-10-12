Тренер Швеции Андерссон: «Довольны игрой. Играли так, как и хотели»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон остался доволен ничейным результатом матча третьего тура Лиги наций против России, который прошел накануне в Калининграде.

«Довольны игрой. Играли так, как и хотели. Хорошо владели мячом, играли от защиты. Изменили стиль игры, это дало нам шансы. Что матч закончился вничью – это хороший результат.

Очень хорошо разобрали игру сборной России, уловили суть игры. Не так часто мы играем друг против друга. Нужно отметить игру Гранквиста, который выступал в России. Сегодня мы хорошо выглядели индивидуально.

Мы видели две команды, у каждой – свой стиль игры. Два достойных соперника. Я рад тому, как нам удалось подготовиться к этому матчу в гостях», – сказал Андерссон.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

Что вы не заметили из игры сборной России