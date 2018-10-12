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    Тренер Швеции Андерссон: «Довольны игрой. Играли так, как и хотели»

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон остался доволен ничейным результатом матча третьего тура Лиги наций против России, который прошел накануне в Калининграде.

    «Довольны игрой. Играли так, как и хотели. Хорошо владели мячом, играли от защиты. Изменили стиль игры, это дало нам шансы. Что матч закончился вничью – это хороший результат.

    Очень хорошо разобрали игру сборной России, уловили суть игры. Не так часто мы играем друг против друга. Нужно отметить игру Гранквиста, который выступал в России. Сегодня мы хорошо выглядели индивидуально.

    Мы видели две команды, у каждой – свой стиль игры. Два достойных соперника. Я рад тому, как нам удалось подготовиться к этому матчу в гостях», – сказал Андерссон.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: Sports.ru

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    12.10.2018 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 12 октября 2018, 10:57

      Шведы замыкают турнирную таблицу с одним ОЧКОМ ))

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