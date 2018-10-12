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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Что вы не заметили из игры сборной России


    4.6
    Голосов: 8
    12.10.2018 00:35
    Кокорин и Мамаев явно веселее.

    Матч на час позже

    Изначально игра России и Швеции планировалась на 21:45 по московскому времени. Калининградское время смещено на час по отношению к московскому, но это не учли при составлении календаря. Промашку заметили только за несколько дней до матча, поэтому ничего менять не стали. Сыграли поздновато, хотя никто не расстроился. В Лиге наций и без сборной России было много хороших матчей. Испания разгромила Уэльс, Португалия вырвала победу у Польши, а Франция драматично спасла игру с Исландией. Все это вы могли пропустить из-за главной темы дня.

    Гилерме – в старте

    Стартовый состав новый сборной России – интересное явление. Головин, Черышев и Дзюба выступили в роли главных звезд, но по некоторым фамилиям есть вопросы. Нойштедтер неожиданно осваивается в стартовом составе, Гилерме – вынужденный первый номер в воротах. Даже через Рауша сборная России развивала атаки и делала активным левый фланг.

    Дзагоева берегли

    У Дзагоева снова проблемы со здоровьем. Алана оставили вне заявки из-за мышечного переутомления, хотя до последнего думали туда включить. И это очень страшно, потому что его ЦСКА играет еще и в Лиге чемпионов, а матчи сборных продолжатся в ноябре. Кажется, прямо сейчас Алан сам убивает собственные перспективы в обновленной сборной Черчесова. Много шансов вписаться в основу ему здесь не дадут.

    Черчесов повторил «Зенит»

    Шведские форварды Берг и Гвидетти матч провалили. Их обоих заменили, потому что при равной игре у ворот Гилерме почти не возникало остроты. Интересно и то, что шведы тоже закрыли Артема Дзюбу. Он ни разу не пробил в створ ворот, показал только 58% точности передач, но зато 12 раз выигрывал верховые единоборства. Под конец матча Черчесов вообще рискнул и выполнил ход Семака. Заболотный вышел со скамейки вместо Черышева и встал на место второго форварда. Сдвоенный центр голевого результата не принес. Матч смотрелся, но нули на табло – главная и самая показательная характеристика происходившего на поле.

    Текстовый онлайн ничейного матча России и Швеции

    Калининград – это круто

    Сборная провела матч Лиги наций в очень интересном городе. Мы подробно рассказали о том, почему это место очень интересное. Главная суть в том, что в регионе очень много футбольных проблем. Например, у местной «Балтики» проблемы с посещаемостью и турнирной составляющей. На сборную России это не повлияло. Вдохновленный матчами чемпионата мира народ пришел на трибуны. 31698 зрителей – официальная посещаемость этого матча сборной.

    Кокорина с Мамаевым забыли

    Большую бомбежку вызвала пресс-конференция Дзюбы и Черчесова, которая прошла за пару дней до игры. Там все отнекивались от вопросов по главной теме недели, что вызвало у всех много негатива. По Кокорину и Мамаеву принципиально отказывались говорить. Больше всех возмущался корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин, а игроков оставили под стражей еще на два месяца. Кажется, за их судом следили все, но не официальные лица сборной России. Перед игрой не было никаких намеков на заявления и четкую позицию сборной по этому вопросу.

    Их арестовали. И это не конец

    text

    Публикация от text (@zanindima)

    Разная реакция болельщиков

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 8
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 октября 2018, 09:34

      если честно уже тошнит всю неделю про них я думал теперь месяц про Хабиба будут везде говорить ан нет Занин иди к Малахову бесишь уже

      0
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      Рейтинг: +7800

      mihail200606 12 октября 2018, 19:27

      этот занин почему возмущается? горячего не хватает? ну не высказались, значит считают нужным так поступать...

      0
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      Рейтинг: +18

      ААндр 12 октября 2018, 15:34

      К сожалению, фарт закончился.В начале игры в ворота не попал Черышев, а раньше он всегда попадал.Ближе к концу головой пробил мимо Дзюба.Но в целом играют конечно лучше, чем до чемпионата мира.

      0
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      Рейтинг: +365

      yaran56 12 октября 2018, 14:40

      Трудно выиграть если в створ не попадаешь, один удар Кузяева на всю игру очень мало. Сейчас хоть бегать стали, но толку от бей беги, без мыслей в голове это не футбол.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 октября 2018, 13:54

      Занин ещё бы спросил про рашен туристен, облик оморале.
      Вообще то все собрались матч сборной обсуждать, а не перепетии сладкой парочки на зоне.Интересует тема, пусть сам к ним едет, а не тупые вопросы задаёт.
      А игра была реально ничейной.Если мысли в атаке нет, забить очень сложно, особенно очень мотивированной защите.А защита была реально мотивирована в обеих командах.Результат закономерный.

      4
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      Рейтинг: +76

      Наш 12 октября 2018, 12:31

      Про Кокорина и Мамаева ни слова. Но на всякий случай зенитовцев в состав не включили, кроме космополита Дзюбы (все таки капитан). Явно ждут реакции Семака.

      0
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      Рейтинг: +546

      RyslanZ 12 октября 2018, 11:48

      Ничего личного,но вчера мне понравился Рома Зобнин ,вратарь Гилерме и защитник Фернандес.. .Но в целом игра была в нашем исполнении по школьной оценке,на троечку,на мой взгляд...Особенно слабо выглядел капитан сборной.. ..

      0
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      Рейтинг: +435

      ssspartak 12 октября 2018, 11:29

      Занин высказался как типичный работник СМИ первого канала - слухи, сплетни, подоплёки ищет. Наверно к малахову метит. Он наверно ждал что к нему будет очередь из числа игроков желающих подкинуть хайпа к этой истории. В общем ниче нового, СМИ сейчас так и работают

      4
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 12 октября 2018, 11:13

      Игра получилась бледноватой. какой то.... Надо было хотя бы 1 забить и мне кажется Шведы бы посыпалиь

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra 12 октября 2018, 10:08

      Занина вообще гнать нужно со спортивного канала, куда-нибудь к Малахову.

      6
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