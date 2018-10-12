Что вы не заметили из игры сборной России

Кокорин и Мамаев явно веселее.

Матч на час позже

Изначально игра России и Швеции планировалась на 21:45 по московскому времени. Калининградское время смещено на час по отношению к московскому, но это не учли при составлении календаря. Промашку заметили только за несколько дней до матча, поэтому ничего менять не стали. Сыграли поздновато, хотя никто не расстроился. В Лиге наций и без сборной России было много хороших матчей. Испания разгромила Уэльс, Португалия вырвала победу у Польши, а Франция драматично спасла игру с Исландией. Все это вы могли пропустить из-за главной темы дня.

Гилерме – в старте

Стартовый состав новый сборной России – интересное явление. Головин, Черышев и Дзюба выступили в роли главных звезд, но по некоторым фамилиям есть вопросы. Нойштедтер неожиданно осваивается в стартовом составе, Гилерме – вынужденный первый номер в воротах. Даже через Рауша сборная России развивала атаки и делала активным левый фланг.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 11 октября 2018 г.

Дзагоева берегли

У Дзагоева снова проблемы со здоровьем. Алана оставили вне заявки из-за мышечного переутомления, хотя до последнего думали туда включить. И это очень страшно, потому что его ЦСКА играет еще и в Лиге чемпионов, а матчи сборных продолжатся в ноябре. Кажется, прямо сейчас Алан сам убивает собственные перспективы в обновленной сборной Черчесова. Много шансов вписаться в основу ему здесь не дадут.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 10 октября 2018 г.

Черчесов повторил «Зенит»

Шведские форварды Берг и Гвидетти матч провалили. Их обоих заменили, потому что при равной игре у ворот Гилерме почти не возникало остроты. Интересно и то, что шведы тоже закрыли Артема Дзюбу. Он ни разу не пробил в створ ворот, показал только 58% точности передач, но зато 12 раз выигрывал верховые единоборства. Под конец матча Черчесов вообще рискнул и выполнил ход Семака. Заболотный вышел со скамейки вместо Черышева и встал на место второго форварда. Сдвоенный центр голевого результата не принес. Матч смотрелся, но нули на табло – главная и самая показательная характеристика происходившего на поле.

Текстовый онлайн ничейного матча России и Швеции

Калининград – это круто

Сборная провела матч Лиги наций в очень интересном городе. Мы подробно рассказали о том, почему это место очень интересное. Главная суть в том, что в регионе очень много футбольных проблем. Например, у местной «Балтики» проблемы с посещаемостью и турнирной составляющей. На сборную России это не повлияло. Вдохновленный матчами чемпионата мира народ пришел на трибуны. 31698 зрителей – официальная посещаемость этого матча сборной.

Кокорина с Мамаевым забыли

Большую бомбежку вызвала пресс-конференция Дзюбы и Черчесова, которая прошла за пару дней до игры. Там все отнекивались от вопросов по главной теме недели, что вызвало у всех много негатива. По Кокорину и Мамаеву принципиально отказывались говорить. Больше всех возмущался корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин, а игроков оставили под стражей еще на два месяца. Кажется, за их судом следили все, но не официальные лица сборной России. Перед игрой не было никаких намеков на заявления и четкую позицию сборной по этому вопросу.

Их арестовали. И это не конец

text text text Публикация от text (@zanindima) 10 Окт 2018 в 9:23 PDT

Разная реакция болельщиков

twit text — ezheloko (@ezheloko) 11 октября 2018 г.

twit text — Гучик (@VichkaGuchkova) 11 октября 2018 г.

twit text — Sergey(Bluebirds Russia) (@lfccae_sar) 11 октября 2018 г.

twit text — Gosudárenko (@aglfc) 11 октября 2018 г.