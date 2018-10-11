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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мамаева вслед за Кокориным арестовали на два месяца. Оба будут сидеть в Бутырке

    Фигурант дела по статье УК РФ «Хулиганство» Павел Мамаев получил решение суда. Спортсмена заключили под стражу на два месяца – на время следствия. За решеткой хавбек пробудет как минимум до 8 декабря.

    Ранее аналогичную меру пресечения получил Александр Кокорин – другой участник инцидента в Москве 8 октября.

    Игроки избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2018 22:05
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    Комментарии101
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 октября 2018, 13:02

      Коко и Мамайку понять и простить нужно. Действовали в состоянии аффекта. Може, даже, наркотическагу. А судить надо девок, которые с ними были. Ни одна ведь не попыталась прекратить беспредел. Сидели и хихикали. Кстати, не подзуживали ли?

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      Рейтинг: +833

      Sola > Дедуктор 14 октября 2018, 06:30

      Соловчук, рассказывая об избиении, упомянул, что на него фактически забралась одна из девушек из компашки, когда водитель лежал на земле и его били ногами. Девушка пыталась остановить избиение, размахивая руками, кричала, чтоб все остановились. Но девушку увели в сторону гопники, продолжив избиение. Эта маленькая пауза в избиении дала Соловчуку передышку, как он сам высказался.
      На ютубе на одном из видео это говорит сам пострадавший.

      На девушек стрелки переводить при имеющихся в сети видеодоказательствах неадекватности пяти мужиков - ну ты и овноед!

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 11:21

      Хоть и не бил, а сиди. Таково наше правосудие.

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      Рейтинг: +63

      storm30111976 12 октября 2018, 10:13

      Я так и не могу понять, а конкретно за что закрыли Мамаева ??? Не, ну Кокорина хотя бы понятно за что (за удар стулом чиновника)...А Мамаева-то за что??? В избиении водителя судя по видео он лично участия не принимал !!! Чиновника тоже не бил !!! За то, что был в компании с Кокориным ??? Так в той компании и девки были !!! Их тоже тогда закрыть нужно ???

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 12 октября 2018, 09:55

      Сажайте их в одну камеру) мож друг друга будут жарить, друзья как никак, 10 лет вместе) я вот со своими друзьями 27 лет общаюсь, но чтобы беспределить так по синьке. Хотя они там сидеть будут лучше чем мы живем на воле

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      Рейтинг: +1532

      starche 12 октября 2018, 09:51

      И насчёт их мастерства...................Если бы оно было действительно высоким, то они бы играли в АПЛ или Ла Лиге..............

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      Рейтинг: +1532

      starche 12 октября 2018, 09:43

      Видимо от чёрной икры уже изжога.................От неё отлично избавляет тюремная баланда. Здоровья!

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 12 октября 2018, 09:30

      Думаю через пару месяцев,их выпустят. Дадут по условному сроку и вперёд,на волю.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 октября 2018, 09:13

      По мне-так перебор...(
      Но у кого-то два туза....

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 октября 2018, 09:01

      Началась темная полоса в жизни футболистов...наконец-то они извлекут уроки на будущее и опустятся на землю.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > a-rakhmatov 12 октября 2018, 09:22

      Думаю извлекут,для этого и посадили.

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 12 октября 2018, 08:55

      пусть посидят.ну врят ли поумнеют

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