Мамаева вслед за Кокориным арестовали на два месяца. Оба будут сидеть в Бутырке

Коко и Мамайку понять и простить нужно. Действовали в состоянии аффекта. Може, даже, наркотическагу. А судить надо девок, которые с ними были. Ни одна ведь не попыталась прекратить беспредел. Сидели и хихикали. Кстати, не подзуживали ли?
Фигурант дела по статье УК РФ «Хулиганство» Павел Мамаев получил решение суда. Спортсмена заключили под стражу на два месяца – на время следствия. За решеткой хавбек пробудет как минимум до 8 декабря.
Ранее аналогичную меру пресечения получил Александр Кокорин – другой участник инцидента в Москве 8 октября.
Игроки избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец