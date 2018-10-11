Мамаева вслед за Кокориным арестовали на два месяца. Оба будут сидеть в Бутырке

Фигурант дела по статье УК РФ «Хулиганство» Павел Мамаев получил решение суда. Спортсмена заключили под стражу на два месяца – на время следствия. За решеткой хавбек пробудет как минимум до 8 декабря.

Ранее аналогичную меру пресечения получил Александр Кокорин – другой участник инцидента в Москве 8 октября.

Игроки избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. И это не конец