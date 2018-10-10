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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов – о Кокорине и Мамаеве: «Тема неприятная, но это нас не касается»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал комментировать скандальный инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В понедельник, 8 октября футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    «Тема неприятная, но мы собрались здесь не потому, чтобы что-то обсуждать. Это нас не касается», – цитирует Черчесова журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

    В настоящий момент сборная России находится в Калининграде, где завтра проведет матч Лиги наций против Швеции.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

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    10.10.2018 15:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 10 октября 2018, 17:16

      Для этих ПОДОНКОВ не то что закрыть путь в сборную, а ещё ОТЛУЧИТЬ ОТ ФУТБОЛА, чтобы даже за ОБЛАСТЬ не могли играть!!! ИХ ДОМ - ТЮРЬМА!!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Правдоруб100 10 октября 2018, 21:09

      Видео для начала посмотри.Драку начал водитель,за что и огрёб.Кокорин пытался предотвратить.Всё это хорошо видно.Нос водиле сломал какой то бычара,не Мамаев и Кокорин.Кто корейца ударил непонятно,пишут брат Кокорина.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Правдоруб100 10 октября 2018, 21:11

      Видео смонтировано,начало драки помещено в конец,на таких лохов как ты рассчитано.Действительно дураков в России лет на сто запасено.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 октября 2018, 16:21

      И слава БОГУ!

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      Рейтинг: +187

      maxpav 10 октября 2018, 16:14

      хитрож.**ый !!!!!!

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      Рейтинг: +2280

      kvm 10 октября 2018, 16:03

      стас - лысый страус

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      Рейтинг: +3609

      александр п 10 октября 2018, 15:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что у нас много нападающих?Стасу Кокорин точно не помешает,за результат то с него спросят.Если на ЧЕ провалимся ,никто не вспомнит кого там Кокорин стулом бил.

      -5
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      Рейтинг: +483

      headdevil 10 октября 2018, 15:38

      Хоть у Стаса хватило мозгов не строить базарную бабу

      4
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 10 октября 2018, 15:35

      говнюк ещё тот

      2
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 15:32

      Правильно Стас, соображает лысиной! Будешь такой умный, в Барселону возьмут вместо местных лохов.

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      Рейтинг: +5518

      _Marqella_ > paracetamol 10 октября 2018, 16:56

      В Баварию он хотел...шпрехает не плохо )))

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      Рейтинг: +649

      Sanches65 10 октября 2018, 15:18

      Конечно это же не футболисты, а однофамильцы просто.

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