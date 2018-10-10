Черчесов – о Кокорине и Мамаеве: «Тема неприятная, но это нас не касается»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал комментировать скандальный инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В понедельник, 8 октября футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

«Тема неприятная, но мы собрались здесь не потому, чтобы что-то обсуждать. Это нас не касается», – цитирует Черчесова журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

В настоящий момент сборная России находится в Калининграде, где завтра проведет матч Лиги наций против Швеции.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву