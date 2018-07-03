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    Гранквист: «В 1/4 финала Швеция может пройти и Колумбию, и Англию»

    Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Швейцарии (1:0) поговорил о предстоящем сопернике команды по четвертьфиналу.

    – Мы вышли из группы, в которой были Мексика, Германия – подумать только! Мы провели отличную игру и теперь будем готовиться к следующему матчу в Самаре против Колумбии или Англии.

    – Кто сильнее?

    – Посмотрим. Две хорошие команды, но я считаю, что нам по силам каждая из них. Это две команды с принципиально разными стилями: Колумбия сильнее индивидуально, а Англия лучше организована. Они сильнее как команда, как коллектив. Конечно, Гарри Кейн потрясающий футболист. Посмотрим сегодня кто выиграет, каждая из команд по-своему сильна.

    Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2018 21:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 09:01

      Разыгрались шведы и теперь от них можно ждать все что угодно.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июля 2018, 22:10

      Вполне допускаю. Шведы мощная по физике команда, дисциплинированная, с хорошей футбольной выучкой. С Англией им даже будет легче играть, чем с Колумбией, которая более техничная.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июля 2018, 21:43

      При очень большем желании и старании можно пройти и в финал...))

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