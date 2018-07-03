Гранквист: «В 1/4 финала Швеция может пройти и Колумбию, и Англию»

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Швейцарии (1:0) поговорил о предстоящем сопернике команды по четвертьфиналу.

– Мы вышли из группы, в которой были Мексика, Германия – подумать только! Мы провели отличную игру и теперь будем готовиться к следующему матчу в Самаре против Колумбии или Англии.

– Кто сильнее?

– Посмотрим. Две хорошие команды, но я считаю, что нам по силам каждая из них. Это две команды с принципиально разными стилями: Колумбия сильнее индивидуально, а Англия лучше организована. Они сильнее как команда, как коллектив. Конечно, Гарри Кейн потрясающий футболист. Посмотрим сегодня кто выиграет, каждая из команд по-своему сильна.

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