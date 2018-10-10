Гранквист: «Мамаев? Знаю его как футболиста. Футболист он хороший»

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился мнением о бывшем одноклубнике Павле Мамаеве.

– Слышали ли вы о том, что ваш бывший одноклубник Павел Мамаев может сесть в тюрьму? Могли ли вы представить, что он может избить человека?

– Безусловно, я читаю, вопрос освещался в шведских СМИ. Не очень красивая ситуация, но я думаю, что российские правоохранительные органы вынесут правильный вердикт.

– Какое впечатление у вас сложилось о Мамаеве?

– Я знаю Мамаева как футболиста. Футболист он хороший, но я там не был и не могу прокомментировать эту ситуацию.

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