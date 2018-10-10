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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гранквист: «Мамаев? Знаю его как футболиста. Футболист он хороший»

    Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился мнением о бывшем одноклубнике Павле Мамаеве.

    – Слышали ли вы о том, что ваш бывший одноклубник Павел Мамаев может сесть в тюрьму? Могли ли вы представить, что он может избить человека?

    – Безусловно, я читаю, вопрос освещался в шведских СМИ. Не очень красивая ситуация, но я думаю, что российские правоохранительные органы вынесут правильный вердикт.

    – Какое впечатление у вас сложилось о Мамаеве?

    – Я знаю Мамаева как футболиста. Футболист он хороший, но я там не был и не могу прокомментировать эту ситуацию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2018 21:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 октября 2018, 21:53

      А как женщину?

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      Рейтинг: +19

      inhabituelle 10 октября 2018, 21:48

      Читатель: "Заголовки на Бомбардире? Да, забавно построены, даже немного раздражают".

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > inhabituelle 10 октября 2018, 23:04

      это типа новый тренд, который молодежь доводит до абсурда. Абсурд в том, что используется где только можно.
      Будто нельзя написать: "Знаю Мамаева как футболиста...

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